На премьер-министра Италии подали иск в Международный уголовный суд

Против премьер-министра Италии Джорджи Мелони подали иск в Международный уголовный суд (МУС) и обвинили в соучастии в геноциде на территории Газы. Об этом 7 октября сообщила газета La Repubblica.

«На меня, министра [обороны Гуидо] Крозетто и [главу МИД Антонио] Таяни, а также на генерального директора Leonardo [Роберто] Чинголани были поданы иски в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения», — заявила премьер-министр, комментируя иск.

Она также открыто обвинила своих политических оппонентов в использовании «палестинского вопроса» для внутриполитической борьбы.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что более 500 тыс. человек вышли на пропалестинские протесты в Италии. Акция переросла в столкновения с полицией, в результате чего есть задержанные. В Турине участники митинга бросали стеклянные бутылки, стулья и палки в сотрудников правоохранительных органов. Полиции пришлось применить силу и слезоточивый газ для того, чтобы восстановить порядок на улицах города. Кроме того, в Милане задержаны 12 демонстрантов, нарушивших общественный порядок.

