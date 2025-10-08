Реклама
Тренеры Исаков и Разин вступили в конфликт после матча «Торпедо» – «Металлург»

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
После завершившейся в Нижнем Новгороде 7 октября встречи хоккейного клуба (ХК) «Торпедо» и «Металлург» тренеры команд Алексей Исаков и Андрей Разин соответственно вступили в словесную перепалку, едва не окончившуюся дракой.

Разин, желая выразить негодование действиями соперника во время послематчевого флэш-интервью, настиг тренера проигравшего его команде со счетом 5:1 клуба в подтрибунном помещении. Там между ними произошел весьма ожесточенный конфликт.

«Надо уметь проигрывать. Это должно стать уроком для некоторых людей. <...> Остальное комментировать не буду. <...> Там всё было в пределах разговорного тона. Но повышенного», — приводит слова Разина «Спорт-Экспресс».

Тренер добавил, что сама игра прошла спокойно и в рамках матча всё находилось под контролем.

«Надо убрать свое «я», работать на команду»
Хоккеист московского «Динамо» Антон Слепышев — о способах выхода из кризиса, секретах победы с ЦСКА в Кубке Гагарина-2021/22, своем состоянии и возвращении тренера по большинству

ХК «Металлург» в этот же день победил со счетом 5:1 над нижегородским ХК «Торпедо» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Шайбы в составе команды победителей забросили Даниил Вовченко (2-я минута) и Никита Коротков (9-я), Егор Яковлев (14-я), защитник Валерий Орехов (23-я) и нападающий Дерек Барак (55-я). Проигравшим единственную шайбу обеспечил на 11-й минуте нападающий Михаил Абрамов.

