Тренеры Исаков и Разин вступили в конфликт после матча «Торпедо» – «Металлург»
После завершившейся в Нижнем Новгороде 7 октября встречи хоккейного клуба (ХК) «Торпедо» и «Металлург» тренеры команд Алексей Исаков и Андрей Разин соответственно вступили в словесную перепалку, едва не окончившуюся дракой.
Разин, желая выразить негодование действиями соперника во время послематчевого флэш-интервью, настиг тренера проигравшего его команде со счетом 5:1 клуба в подтрибунном помещении. Там между ними произошел весьма ожесточенный конфликт.
«Надо уметь проигрывать. Это должно стать уроком для некоторых людей. <...> Остальное комментировать не буду. <...> Там всё было в пределах разговорного тона. Но повышенного», — приводит слова Разина «Спорт-Экспресс».
Тренер добавил, что сама игра прошла спокойно и в рамках матча всё находилось под контролем.
ХК «Металлург» в этот же день победил со счетом 5:1 над нижегородским ХК «Торпедо» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Шайбы в составе команды победителей забросили Даниил Вовченко (2-я минута) и Никита Коротков (9-я), Егор Яковлев (14-я), защитник Валерий Орехов (23-я) и нападающий Дерек Барак (55-я). Проигравшим единственную шайбу обеспечил на 11-й минуте нападающий Михаил Абрамов.
