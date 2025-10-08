В Эквадоре обстреляли кортеж президента Нобоа

Неизвестные обстреляли кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа. Об этом 7 октября сообщила газета El Universo.

«Не успели мы дойти до стадиона, как появились 500 человек и начали бросать камни, в машине президента есть пулевые отверстия», — рассказал министр окружающей среды и энергетики Инес Мансано.

Уточняется, что инцидент произошел, когда Нобоа направлялся в провинцию Каньяр для объявления строительства очистных сооружений на сумму $4,5 млн и сдаче в эксплуатацию канализационных систем.

Мансано добавил, что в результате происшествия были задержаны пять человек.

16 сентября бывшего президента Эквадора Ленина Морено обвинили в получении взяток за контракт на строительство плотины. Прокуратура Эквадора предъявила обвинение Морено в коррупции за получение взяток от китайской строительной компании Sinohydro за строительство одной из крупнейших гидроэлектростанций страны.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ