Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

В России могут запретить скрытую рекламу казино

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Информирование в интернете об организаторах азартных игр, онлайн-казино и лотереях могут полностью запретить. Такой законопроект группа депутатов от «Единой России» планируют внести в Госдуму в среду, 8 октября.

Карты на стоп: самозапрет на азартные игры будет вводиться минимум на год
Перечень граждан, подавших заявление, обещают обновлять раз в 12 часов

«Сейчас реклама азартных игр ограничена законом «О рекламе» (ст. 27). Разрешено только информирование в специально отведенных игорных зонах и при соблюдении обязательных требований: предупреждений о риске, запрета адресации несовершеннолетним, указания организатора и наличия лицензии», — пояснила «Известиям» начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

Но, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, на практике сложилась юридическая коллизия: фактически разрешенными остались информация об онлайн-казино в соцсетях и демонстрационные публичные действия, которые призваны привлечь аудиторию к нелегальным организаторам азартных игр.

Практика, когда к вовлечению в незаконные азартные игры привлекаются успешные певцы и блогеры, стала массовой.

«Действия таких лиц зачастую не представляется возможным квалифицировать как рекламу. Такие лица размещают реферальные ссылки в закрепленном комментарии под видео или демонстрируют успешную игру в нелегальные онлайн-казино на стримах, показывая якобы многомиллионные выигрыши», — поясняют авторы законопроекта.

Уточняется, что помимо этого, новый законопроект вводит административную ответственность именно за распространение информации о нелегальных азартных играх, которую невозможно квалифицировать как рекламу. Это касается публикаций, комментариев, видео и других форм «скрытого продвижения».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тайное остановится: в России запретят скрытую рекламу азартных игр

