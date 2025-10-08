В России могут запретить скрытую рекламу казино

Информирование в интернете об организаторах азартных игр, онлайн-казино и лотереях могут полностью запретить. Такой законопроект группа депутатов от «Единой России» планируют внести в Госдуму в среду, 8 октября.

«Сейчас реклама азартных игр ограничена законом «О рекламе» (ст. 27). Разрешено только информирование в специально отведенных игорных зонах и при соблюдении обязательных требований: предупреждений о риске, запрета адресации несовершеннолетним, указания организатора и наличия лицензии», — пояснила «Известиям» начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

Но, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, на практике сложилась юридическая коллизия: фактически разрешенными остались информация об онлайн-казино в соцсетях и демонстрационные публичные действия, которые призваны привлечь аудиторию к нелегальным организаторам азартных игр.

Практика, когда к вовлечению в незаконные азартные игры привлекаются успешные певцы и блогеры, стала массовой.

«Действия таких лиц зачастую не представляется возможным квалифицировать как рекламу. Такие лица размещают реферальные ссылки в закрепленном комментарии под видео или демонстрируют успешную игру в нелегальные онлайн-казино на стримах, показывая якобы многомиллионные выигрыши», — поясняют авторы законопроекта.

Уточняется, что помимо этого, новый законопроект вводит административную ответственность именно за распространение информации о нелегальных азартных играх, которую невозможно квалифицировать как рекламу. Это касается публикаций, комментариев, видео и других форм «скрытого продвижения».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

