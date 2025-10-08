Посол РФ в Канаде рассказал о переговорах Оттавы по вступлению в новый альянс

Канада ведет переговоры с Великобританией о присоединении к Совместным экспедиционным силам, заявил «Известиям» посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Известно, что англичане уже давно энергично подталкивают канадское руководство подключиться к Совместным экспедиционным силам. Первое такое приглашение канадцы отвергли. Однако в последние несколько месяцев после прихода к власти в США [президента] Дональда Трампа вопрос вновь оживился. И, по утечкам в прессе, якобы даже проговаривался в ходе контактов премьер-министров Марка Карни и Кира Стармера. Оттава по-прежнему не делает резких шагов, взвешивая все за и против с учетом американского фактора и натовской солидарности», — сказал дипломат «Известиям».

Степанов подчеркнул, что пока канадцы предпочитают кооперироваться с англичанами по отдельным сюжетам военного измерения в двустороннем формате. Например, обучают британские экипажи навигации в северных акваториях, проводят совместные НИОКР, в частности по теме слежения за Арктикой из космоса.

Кроме того, канадцы вместе с союзниками по НАТО пытаются коллективно и по двусторонней линии укрепить военные связи на Севере, вести совместную милитаризацию региона.

«С этой целью «кленовые листья» организуют круглогодичные учения NANOOK, на которые приглашают зарубежных коллег по альянсу, в том числе нерегиональных союзников и партнеров (например, британцев, бельгийцев, французов, немцев), сами регулярно принимают участие в профильных натовских мероприятиях оперативной и боевой подготовки в США, Северной Европе, на Балтике», — сказал посол России в Оттаве.

Оттава среди инициаторов создания альтернативных многосторонних силовых механизмов в Заполярье без участия России.

