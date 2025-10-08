 
Прямой эфир
Морской рой: Канаду привлекают к противостоянию с Россией на Балтике

Чем опасно возможное присоединение страны к Совместным экспедиционным силам, возглавляемым Великобританией
Фото: Global Look Press/Lars Hagberg
Запад идет по пути эскалации в Балтийском море — Канада ведет переговоры о вступлении в Совместные экспедиционные силы (JEF), возглавляемые Великобританией, выяснили «Известия». Цель этого объединения — развертывание войск в Северной Европе и Прибалтике в случае конфликта, а также противодействие России на Балтике. Канада может усилить морской и авиационный компонент JEF, считают эксперты. Это происходит на фоне роста напряженности в регионе: Дания ужесточила правила прохода судов с нефтью из РФ, радикально настроенные представители НАТО требуют полной блокады Балтийского моря. О том, как Россия ответит на укрепление позиций альянса в регионе, — в материале «Известий».

Роль Канады в милитаризации Балтики и Арктики

Канада ведет переговоры с Великобританией о присоединении к возглавляемым Лондоном Совместным экспедиционным силам (JEF), заявил «Известиям» посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

— Известно, что англичане уже давно энергично подталкивают канадское руководство подключиться к Совместным экспедиционным силам. Первое такое приглашение канадцы отвергли. Однако в последние несколько месяцев, после прихода к власти в США Дональда Трампа, вопрос вновь оживился. И, по утечкам в прессе, якобы даже проговаривался в ходе контактов премьер-министров Марка Карни и Кира Стармера. Оттава по-прежнему не делает резких шагов, взвешивая все за и против с учетом американского фактора и натовской солидарности, — рассказал дипломат «Известиям».

Морские карты
Фото: TASS/Zuma

Степанов подчеркнул, что пока канадцы предпочитают кооперироваться с англичанами по отдельным сюжетам в двустороннем формате. Например, обучают британские экипажи навигации в северных акваториях, проводят совместные НИОКР — в частности, по теме слежения за Арктикой из космоса.

Маневры поведения: ракетный эсминец США вошел в Балтийское море
Корабль принимает участие в учениях НАТО Neptune Strike — как на это реагирует Россия

При этом Оттава подключается и к инициативам JEF. Например, канадские военные участвуют в учениях Совместных экспедиционных сил Tarassis, которые проводятся с сентября до конца октября. Это крупнейшие маневры объединения, на которых отрабатывается быстрое развертывание корпуса в условиях потенциального конфликта в Прибалтике и Северной Европе.

Соединенное Королевство вместе с союзниками работает над развитием Совместных экспедиционных сил, заявил «Известиям» представитель посольства Великобритании в Москве.

Офицер кандских ВМС на мостике корабля
Фото: TASS/Zuma

— Великобритания по-прежнему привержена своей роли в обеспечении безопасности в Балтийском регионе посредством Объединенных экспедиционных сил и наших обязательств перед НАТО. Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими союзниками для поддержания стабильности в регионе. Мы работаем с союзниками над развитием Объединенных экспедиционных сил как способной и решительной коалиции, приверженной укреплению сдерживающего потенциала НАТО в Северной Европе и Арктическом регионе, — сообщили в британском дипломатическом представительстве в Москве.

Совместные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) были созданы в 2014-м по инициативе Великобритании. Сначала их участниками стали Великобритания, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Эстония. В 2017 году к ним присоединились Швеция и Финляндия. Поводом для создания нового регионального военного формата стало вхождение Крыма и Севастополя в состав России и конфликт на Украине после майдана в феврале 2014 года. Хотя корпус и действует вне командной структуры НАТО, он призван дополнять альянс.

Военнослужащий ВМС Канады
Фото: TASS/Zuma/Liang Sen

При этом до 2022-го года этот формат существовал скорее на бумаге, а идея создания JEF изначально заключалась в облегчении развертывания европейских военных сил в миротворческих и гуманитарных целях. После начала СВО ситуация изменилась и Совместные экспедиционные силы стали одним из главных инструментов противостояния с Россией. В его задачи входит охрана натовской инфраструктуры на Балтике и в Арктике, наблюдение за танкерами, перевозящими нефть из РФ. Кроме того, именно страны JEF, согласно планам НАТО, должны противостоять России в Северной Европе и в Прибалтике.

Подключение Оттавы к JEF связано не только с пресловутой евроатлантической солидарностью, сказал в беседе с «Известиями» политолог Денис Денисов. По его словам, у Канады есть ресурсы, а также мощности по производству вооружений, связанных с военно-морским флотом. Последний фактор крайне важен для участников Совместных экспедиционных сил, так как стран с развитыми ВМС среди них немного.

Корабль ВМС Канады
Фото: TASS/Zuma/Liang Sen

Оттава действительно может серьезно усилить морскую составляющую JEF. Канада уже направляет свои военные корабли в состав постоянных военно-морских групп НАТО, которые действуют и на Балтике, — постоянной группы НАТО по противоминной борьбе 1 (SNMCMG1) и 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2), пояснил «Известиям» директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения БФУ имени И. Канта Юрий Зверев.

— Авиационная оперативная группа Канады, базирующаяся в Прествике (Великобритания), оказывает материально-техническую поддержку операции Reassurance и нескольким другим операциям ВВС по всему миру, — отметил эксперт.

Военнослужащий ВС Канады
Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS

По его словам, расширение военного присутствия недружественных стран (пусть и формально вне рамок НАТО), не улучшает военно-политическую обстановку в и без того накаленном в последнее время Балтийском регионе и создает потенциальную угрозу для России. Речь идет как о возможности провокаций (повреждение подводной инфраструктуры, запуск «неопознанных» дронов с целью обвинить в этих действиях нашу страну), так и о пиратских действиях против судов, транспортирующих российскую нефть и нефтепродукты. Нельзя исключать и случайных инцидентов на море и в воздухе.

Поставить на сдерживание: РФ ответит на размещение сил НАТО в Северной Европе
Как Москва может отреагировать на милитаризацию Балтики и при чем тут Арктический совет

Ситуация в Балтийском море

Тем временем НАТО укрепляет свое присутствие в Балтийском море с целью помешать российской торговле. Например, Дания с 6 октября решила ужесточить правила прохода нефтяных танкеров через ее территориальные воды. «Известия» ранее писали о том, что Копенгаген готовится и к силовым мерам — отрабатываются высадки групп досмотра и задержания.

Германия с 1 июля усилила контроль в акватории — теперь от проходящих кораблей будут требовать информацию о страховом покрытии на случай ущерба от загрязнения нефтью, сообщает МИД страны. Вместе со Швецией и другими союзниками Берлин намерен блокировать проход танкеров, которые якобы используются для перевозки российской нефти в обход санкций.

Нефтеналивной танкер в море
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

В военном отношении альянс запустил программу «Балтийский часовой», ее цель — обнаружение кораблей и контроль их перемещения. Все это затрудняет навигацию в регионе, угрожая безопасности судов. Летом Североатлантический альянс направил в регион 45 роботизированных судов. Постоянные маневры также служат возможности отработать блокаду Балтийского моря для российских судов.

В этом контексте важно и то, что Канада увеличивает свое военное присутствие в Восточной Европе. В августе канадский премьер Марк Карни посетил Польшу, где две страны подписали двухлетний план действий, который, среди прочего, предполагает создание совместных оборонных предприятий. А посетив Ригу, глава канадского правительства пообещал увеличить число постоянно находящихся в Латвии военных до 2,2 тыс. к 2026 году.

Премьер-министр Канады Марк Карни и премьер-министр Польши Дональд Туск во время встречи. 25 августа 2025 года

Премьер-министр Канады Марк Карни и премьер-министр Польши Дональд Туск во время встречи. 25 августа 2025 года

Фото: TASS/EPA/PAWEL SUPERNAK

— Играя на внешнюю и внутреннюю аудиторию в погоне за рейтингами, кабинет Марка Карни утверждает, что их стране якобы по плечу существовать без американцев и даже заместить их в том, что касается обороны и безопасности, включая военную промышленность. Отсюда демонстративные шаги вроде соглашения о кооперации с Польшей и заявлений о присоединении к европейской программе перевооружения ReArm Europe, — отметил посол РФ в Оттаве.

Вступили на тонкий лед: НАТО пытается блокировать выход России в Арктику
Чем может ответить Москва на милитаризацию Севера и как это отразится на всем регионе

На практике реализация подобных начинаний сталкивается с подковерным протекционизмом стран ЕС. У европейцев свои оборонные предприятия, не желающие делить прибыть с кем бы то ни было. К тому же налаженная кооперация с американскими компаниями ВПК. Канадцы здесь скорее конкуренты, чем партнеры, уточнил Олег Степанов.

Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника в Калининградской области

Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника в Калининградской области

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Россия в этих условиях принимает меры по поддержанию боеготовности своего Балтийского флота. В июне 2025 года в рамках плановых учений расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Балтийского флота во время плановых учений отработали нанесение ударов сверхзвуковыми ракетами «Оникс» с калининградского побережья по морским целям. Кроме того, на Балтийском флоте были отработаны действия по отражению атак безэкипажных катеров противника. А подразделения морской пехоты Балтийского флота на полигоне в Калининградской области успешно отработали задачи противодесантной обороны и высадки десанта на необорудованное побережье.

Читайте также
