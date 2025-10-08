Московский «Совет СВОих» отправил 2 тонны гуманитарного груза на передовую

Ветераны специальной военной операции (СВО), проживающие в Западном административном округе Москвы, отправили бойцам на передовую более двух тонн гуманитарных грузов. В частности, их сослуживцы и земляки в составе гвардейских мотострелковых полков получили автономные дизельные обогреватели, запчасти к автотехнике, рации, генераторы, бензопилы, машинное масло, спальные мешки.

По словам председателя организации ветеранов «Совет СВОих» Константина Рыжака, Москва системно помогает бойцам на СВО. Гуманитарные грузы доставляют непосредственно в подразделения. Водителей и группу сопровождения набирают только из числа самих ветеранов-волонтеров, при этом некоторые ездят в зону СВО каждый месяц.

«Как-то мы подсчитали общий километраж наших поездок, и получилось, что уже пару раз обогнули Землю, — рассказал Рыжак. — Мы не гонимся за объемом и количеством груза, отправляем то, что действительно нужно ребятам, потому что знаем об этом не понаслышке».

Волонтеры «Совета СВОих» также на регулярной основе помогают раненым бойцам в госпиталях, расположенных в тылу. Для семей и детей военнослужащих организуют экскурсии в известные места Москвы.

«Совет СВОих» был создан в апреле 2024 года. Сейчас в его работе участвуют более 45 человек. К организации присоединяются ветераны СВО и из других округов Москвы.

Штаб Совета расположен в районе Проспект Вернадского. Партии грузов формируются по заявкам участников СВО. Тех, кто хочет принять участие в сборе помощи, просят заранее уточнить информацию о вещах, необходимых бойцам.

