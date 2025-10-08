Реклама
Влиятельному наркодилеру приписали сеть подпольных табачных фабрик в ЕС и России

Пелих: растительный наркотик перевозился вместе с табаком в целях сокрытия груза
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Разыскиваемый за организацию наркотрафика из Марокко в Евросоюзе (ЕС) и стран Восточной Европы криминальный авторитет Олег Прутяну («Борман») может быть причастен к организации подпольной империи контрафактных сигарет. Продукция в промышленных масштабах сбывалась в ЕС и странах бывшего СССР, в том числе России. Об этом «Известиям» рассказал эксперт по международной оргпреступности Сергей Пелих в свете разоблачений нелегальных производств в Италии, Испании и Бельгии, где незаконно эксплуатировали граждан Молдавии, Украины и России.

Дымовые замесы: силовики взялись за торговцев табаком для кальянов
Нарколог Руслан Исаев рассказал, чем кальян опаснее курения сигарет

«Он создавал такого рода предприятия, активно пользуясь инфраструктурой и связями, сформировавшимися при выстраивании трансъевропейского трафика гашиша из Африки. Растительный наркотик часто перевозился из Марокко вместе с табаком в целях сокрытия груза. Со временем сырье догадались использовать по назначению — незаконно изготавливать сигареты. Прибыльность этого бизнеса вполне себе сопоставима с наркоторговлей, но организовывается гораздо проще и контроль за такого рода криминальным бизнесом в Европе еще несколько лет назад был ослаблен», — говорит Пелих.

По его словам, сырье поставлялось не только из Африки, фабрики получают табак откуда только могут, например, из Болгарии и Молдавии.

Напомним, в результате международной полицейской операции, проведенной в период с августа 2012 года по июнь 2019 года, сотрудниками Следственного департамента МВД России, Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с зарубежными коллегами из Молдавии, Белоруссии и Испании в рамках спецоперации «Пиренейский излом» установлено и привлечено к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката. Еще одним важным фигурантом расследования, помимо Олега Прутяну, проходит бывший лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк.

Подробности о деятельности наркокартеля, которым, по версии следствия руководит Прутяну, читайте в материале «Известий»:

Дело — табак: Бормана заподозрили в производстве контрафактных сигарет

