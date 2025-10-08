В РФ зафиксировали рекордный ажиотаж на «переобувку» автомобилей

Сезон смены летних шин на зимние в России стартовал раньше обычного. В целом по стране число услуг шиномонтажа в сентябре было на 13% больше год к году. В октябре зафиксирован рекордный всплеск на 273%: в первую неделю месяца на «переобувку» записывались в два раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом «Известиям» 8 октября рассказали аналитики экосистемы для бизнеса «Контур» и международной сети автосервисов Fit Service.

Начиная с последней недели сентября фиксируется рост числа записей на автосервисы в Сибирском, Уральском, Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном округах.

Общий средний чек на услуги автосервисов в сентябре составил 12,6 тыс. рублей, относительно августа он вырос на 12%, а динамика по сравнению с прошлым годом составила 19%. При этом средний чек шиномонтажа в сентябре составил 9,6 тыс. рублей (–1% год к году). Как отметил директор по маркетингу сети Fit Service Олег Бачманов, в этом году цены на шиномонтаж выросли ниже уровня инфляции (в пределах 3–4% в целом по стране), но в следующем году из-за роста налоговой нагрузки на бизнес ожидается более заметное повышение цен на услуги автосервисов

Эксперты подсчитали, что с 15 августа по 15 сентября автовладельцы потратили на товары для обслуживания личного транспорта более 25,4 млрд рублей, что на 11% превышает затраты на авто в летние месяцы. Наибольший рост продаж на маркетплейсах приходится на автозапчасти (спрос на них перед зимой увеличился почти вдвое), шины и диски (+68,6%), а также инструменты и оборудование (+62,7%).

В топ-3 самых популярных брендов шин на двух крупнейших маркетплейсах в сентябре вошли Viatti, Kama и Ikon. Кроме того, автовладельцы нередко останавливают выбор на шинах Kapsen, Sailun и Satoya. Средний чек за шины составил порядка 8 тыс. рублей.

Выручка селлеров за эти товары перед началом зимнего сезона увеличилась в два раза: с 10,2 млн рублей в период с 15 июля по 15 августа до 21 млн рублей с середины августа по середину сентября. Также стали более востребованы элементы автомобильной электроники (+51,14%), автоаксессуары (+40%), коврики (+39%), масла и жидкости (+36%). Средние чеки на эти товары составили от 850 рублей до 2 тыс. рублей.

Ранее, 26 сентября, начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев рассказал, что недостаток давления в шинах повышает нагрузку на все составляющие элементы покрышки, и при длительной эксплуатации ее внутренняя структура разрушается. Специалист предупредил, что для долгой службы зимних шин необходимо пройти правильную обкатку.

4 сентября аналитики сообщили, что зимние и летние шины непремиального ценового сегмента для легковых автомобилей за год подорожали более чем на 3%.

