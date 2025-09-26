Реклама
Автоэксперт назвал причины быстрого износа шин

Автоэксперт Абрамейцев: шины быстро изнашиваются из-за низкого давления
Недостаток давления в шинах повышает нагрузку на все составляющие элементы покрышки, и при длительной эксплуатации ее внутренняя структура разрушается. Об этом 26 сентября рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев, который перечислил и другие причины быстрого износа шин.

Так, каркас шины и вздутия на ней могут повредиться при попадании в яму с острыми краями, причем особенно чувствительны к таким повреждениям низкопрофильные шины. А при неудачном контакте боковины шины с острым выступающим участком бордюра может образоваться порез, который чаще всего ремонту не подлежит.

«Шины требуют особых условий: доступ прямых солнечных лучей, контакт с источниками тепла, хранение, например, под грудой гаражного хлама — всё это вредит покрышкам и может проявиться только после их установки на автомобиль в виде трещин или вибрации при движении», — приводит слова эксперта «Российская газета».

Также специалист предупредил, что для долгой службы зимних шин необходимо пройти правильную обкатку — первые 200–300 км стараться избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Ранее в этот день автоэксперт Николай Погуляев предупредил, что слишком ранний или, наоборот, запоздалый переход на зимнюю резину может привести к серьезным последствиям для автомобиля и безопасности водителя.

