Ученые доказали способность ожирения ускорять процесс старения легких

Medical Xpress: тяжелое ожирение приводит к преждевременному старению легких
Фото: Global Look Press/Pia Bayer
Группа ученых установила, что тяжелое ожирение ускоряет старение легких. Это может объяснить проблемы с дыханием у пациентов с избыточным весом. Об этом сообщает журнал Medical Xpress.

Исследование было проведено под руководством профессора из кластера передового опыта ImmunoSensation2 Боннского университета и Института молекулярной медицины и экспериментальной иммунологии (IMMEI) Университетской клиники Бонна (UKB), доктора Вероники Лукач-Корнек. Ученые анализировали, как легкие адаптируются к питательным вызовам при ожирении.

Команда показала, что ожирение изменяет внеклеточную матрицу в легких — белковую «опору», которая придает легким форму и стабильность. Эти изменения в тканях легких схожи с теми, что происходят с возрастом, что позволяет предположить способность избыточного веса вызывать «преждевременное старение» легких.

Для анализа были использованы современные многомерные подходы, которые позволили одновременно изучать белки, жиры и гены. В комбинации с микроскопическими изображениями и экспериментами, которые показывают процесс работы легких, соответствующие данные помогли исследователям понять молекулярные и функциональные изменения.

По полным программам: новое ПО выявит ожирение у детей на ранней стадии
Как приложение поможет обнаружить проблему и предотвратить ее развитие

Исследователи сравнили худых мышей и с избыточным весом, проанализировали клетки соединительной ткани в легких человека и детально изучили состав легочной ткани. Результаты показали, что при ожирении фибробласты легких (клетки соединительной ткани) накапливают жир, становятся более подвижными и показывают признаки преждевременного старения.

Одновременно с этим изменяется матрисома («каркас» легких) и нарушается баланс определенных ингибиторов протеаз. Эти изменения делают легкие менее эластичными, что, по мнению исследователей, может объяснить, почему ожирение часто сопровождается затруднениями в дыхании.

Примечательно, что такие изменения аналогичны тем, которые наблюдаются у пожилых людей. Это указывает на ожирение как на фактор ускоренного старения легких.

Одной из главных сложностей было разработать методы анализа сложной соединительной ткани легких — так называемого фибробластного строма, который состоит из множества разных типов клеток. Кроме того, внеклеточную матрицу трудно исследовать, поскольку многие из ее белков нерастворимы и имеют сложную структуру.

Ранее, 25 сентября, в газете «Гуанмин жибао» назвали контроль веса важным фактором для поддержания здоровья. Отмечалось, что эффективный контроль массы тела может предотвратить развитие ряда хронических заболеваний. Согласно публикации, ожирение может негативно сказаться на качестве жизни и работы.

Читайте также
