Психиатр рассказал о симптомах клинической депрессии

Психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев пояснил «Известиям» , что в клинической практике депрессия расценивается не просто как «плохое настроение», а как специфический синдром.

«В российской психиатрии принято говорить о «депрессивной триаде»: сниженное настроение, замедленность мышления, двигательная заторможенность. К этому добавляются нарушения сна, аппетита, снижение энергии, потеря интереса к привычной деятельности, чувство вины или собственной никчемности, суицидальные мысли», — говорит Руслан Исаев.

Эксперт предостерегает, что, в отличие от кратковременной грусти, депрессия устойчива.

«Поводами для обращения к врачу являются стойкое угнетенное настроение дольше двух недель, потеря интереса к жизни, снижение работоспособности и социальной активности. Немедленно обращаться за помощью нужно при появлении суицидальных мыслей или действий», — предостерегает Руслан Исаев.

По словам эксперта «Известий», современная психиатрия располагает эффективными методами лечения: антидепрессанты разных групп, психотерапия, комбинированные подходы.

«Лечение подбирается индивидуально, исходя из тяжести и сопутствующих факторов. Поэтому не стоит жить с депрессией и пытаться приспособиться к ней», — резюмирует психиатр.

Подробнее о том, что такое депрессия, как ее распознать и как лечить, читайте в материале «Известий»:

Унылые давно: что делать, если депрессия затянулась