Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков сообщил о паузе в переговорах между РФ и Украиной из-за действий Киева
Происшествия
Силы ПВО за час уничтожили девять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря
Мир
Президент Филиппин призвал организовать эвакуацию населения после землетрясения
Армия
Средства ПВО за ночь ликвидировали 23 БПЛА ВСУ над территорией РФ
Мир
В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд
Авто
В Госдуме предложили отложить введение утильсбора в особых случаях
Мир
Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+
Мир
Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона
Мир
The Telegraph сообщила о возможных планах Трампа ввести пошлины против Норвегии
Политика
В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США
Армия
ВС РФ ударом авиабомб поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Интернет и технологии
Ученые разработали алгоритм для выявления ошибок в изображениях
Мир
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в РФ в декабре
Общество
Синоптик спрогнозировал начало метеорологической зимы в Москве в ноябре
Спорт
ФК «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера
Мир
Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опасные авантюры
Авто
Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси

Психиатр рассказал о симптомах клинической депрессии

Психиатр Исаев: нельзя ждать, что «само пройдет»
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев пояснил «Известиям» , что в клинической практике депрессия расценивается не просто как «плохое настроение», а как специфический синдром.

Таблетки не помогают: тревога и депрессия могут вызывать неконтролируемую гипертонию
В Сеченовском университете выяснили, что у каждого 10-го пациента возникает резистентность к лекарствам

«В российской психиатрии принято говорить о «депрессивной триаде»: сниженное настроение, замедленность мышления, двигательная заторможенность. К этому добавляются нарушения сна, аппетита, снижение энергии, потеря интереса к привычной деятельности, чувство вины или собственной никчемности, суицидальные мысли», — говорит Руслан Исаев.

Эксперт предостерегает, что, в отличие от кратковременной грусти, депрессия устойчива.

«Поводами для обращения к врачу являются стойкое угнетенное настроение дольше двух недель, потеря интереса к жизни, снижение работоспособности и социальной активности. Немедленно обращаться за помощью нужно при появлении суицидальных мыслей или действий», — предостерегает Руслан Исаев.

По словам эксперта «Известий», современная психиатрия располагает эффективными методами лечения: антидепрессанты разных групп, психотерапия, комбинированные подходы.

«Лечение подбирается индивидуально, исходя из тяжести и сопутствующих факторов. Поэтому не стоит жить с депрессией и пытаться приспособиться к ней», — резюмирует психиатр.

Подробнее о том, что такое депрессия, как ее распознать и как лечить, читайте в материале «Известий»:

Унылые давно: что делать, если депрессия затянулась

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025