Специалист заявила о разрушении отношений из-за ожиданий

Ожидания часто становятся причиной ссор и расставаний в парах. Мы создаем идеальный образ партнера, а затем бессознательно требуем его соответствия. Когда реальный человек не оправдывает этих ожиданий, возникает обида. Как научиться строить диалог вместо высказывания претензий, рассказала 8 октября «Известиям» когнитивно-поведенческий терапевт Элина Ландман.

«Ожидания возникают непроизвольно. Мы автоматически «награждаем» партнера качествами, которые нам желанны. В период влюбленности кажется, что он им полностью соответствует. Но когда эйфория проходит, мы обнаруживаем, что он не умеет читать наши мысли и имеет собственное «я». Чем шире расхождение между идеалом и реальностью, тем глубже разочарование», — рассказала специалист.

По ее словам, главная ошибка людей — вера в телепатию. Мы ждем, что партнер сам догадается о наших желаниях, а если не догадывается — значит, не любит. Это приводит к молчаливым обидам и недопониманию. Здоровые отношения строятся на диалоге, а не на догадках.

Ландман порекомендовала делиться ожиданиями, перепроверять цели и не бояться задавать вопросы. Переводя фокус на себя, можно понять, почему поведение партнера вызывает раздражение. Осознанные и проговариваемые ожидания станут опорой, а не разрушительной силой для отношений.

«Ожидания — не враг отношений. Врагом является слепая вера в то, что они должны осуществиться сами собой. Осознанные, проговариваемые и совместно выстроенные ожидания — это компас, который помогает паре двигаться в одном направлении, а не мина, разрывающая их изнутри», — заключила эксперт.

