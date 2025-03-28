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Психолог дала советы по построению счастливых отношений

Психолог Воробьева: секрет успеха заключается в умении договариваться
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Фото: Getty Images/PeopleImages
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Для того чтобы построить счастливые отношения, нужно уметь договариваться и слышать друг друга, рассказала «Известиям» психолог Юлия Воробьева 28 марта.

«Секрет успеха заключается в том, что отношения должны строить самостоятельные взрослые люди, которые понимают, для чего они их строят, которые понимают, что такое ответственность, умеющие договариваться, слышать друг друга и, главное, понимать, как с другим нужно взаимодействовать», — отметила эксперт.

Она уточнила, что важно разделять ответственность и договориться об этом заранее, прежде чем произойдут проблемы.

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«Сейчас модно рассматривать отношения с точки зрения жертва — агрессор: абьюз, газлайтинг. Мы бравируем психологическими терминами, ставя диагноз друг другу, но помогает ли это наладить отношения? Только обвиняя и навешивая ярлыки, мы всё разрушаем», — подчеркнула Воробьева.

В то же время она объяснила, что основой любых отношений является баланс обмена какими-либо действиями, поддержкой по отношению друг к другу.

Также психолог обратила внимание на то, что понимание стратегий друг друга — залог хорошей коммуникации.

Ранее, 17 декабря 2024-го, сообщалось, что в 2025 году большинство россиян настроены изменить свою личную жизнь к лучшему и готовы найти партнера. Отношения стали приоритетом для 65% женщин и 58% мужчин, следует из результатов исследования дейтинг-сервиса Mamba.

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