Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Пожар в двухэтажном производственном цехе в Челябинске локализован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
«Пожар локализован на 1,2 тыс. квадратах, тушение продолжается», — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что в тушении пожара участвуют шесть звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС). Также созданы три боевых участка.
Кроме того, по информации МЧС, из здания смогли самостоятельно эвакуироваться три человека. По предварительным данным, пострадавших нет.
О пожаре в челябинском двухэтажном производственном цехе и металлическом ангаре стало известно ранее в этот день. Тогда МЧС сообщало, что к тушению привлекли более 70 человек и 19 единиц техники.
