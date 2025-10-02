Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов

Ремонт двух резервных генераторов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) завершат в ближайшие часы. Об этом 2 октября заявил директор станции Юрий Черничук.

«На момент, когда всё случилось, из двух десятков дизель-генераторов, которые у нас есть в наличии, — это штатная схема — в ремонте находилось два. Сейчас заканчивается их ремонт, и в ближайшие часы они будут введены в дежурство», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Черничука, ситуация на ЗАЭС полностью контролируется, а все функции безопасности выполняются. Однако директор станции уточнил, что существует риск повреждения дизель-генераторов, необходимых для работы станции, при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Они (генераторы. — Ред.) находятся в здании. <...> Поэтому угроза того, что при артиллерийском обстреле эти здания будут повреждены и генераторы выведены из строя, конечно, есть», — предупредил Черничук.

Он добавил, что специалисты ЗАЭС готовы выехать для ремонта поврежденных линий, однако зона постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, что затрудняет работу. Для безопасного выполнения ремонтных работ необходим режим тишины, отметил Черничук.

1 октября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о возможной аварии на ЗАЭС из-за обесточивания. Он уточнил, что атомная электростанция уже больше недели находится без внешнего электроснабжения и восстановить его чрезвычайно важно.

23 сентября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что станция была отключена от последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Она добавила, что в настоящее время станция переведена на резервное питание от дизель-генераторов. По ее словам, сейчас хватает запасов топлива для резервного питания на ЗАЭС.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ