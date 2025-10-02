Реклама
Мир
По меньшей мере 23 человека погибли из-за оползня на востоке Индии
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в синагогах в Пятигорске и Красноярске
Общество
Лесничие предстанут перед судом за торговлю государственным лесом в Шушенском районе
Мир
Макрон раскритиковал фон дер Ляйен за инициативу по созданию «стены дронов»
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 251 украинский беспилотник над регионами РФ
Мир
В Грузии предъявили обвинение пяти оппозиционерам за призывы к госперевороту
Здоровье
Врач предупредила о рисках ослабления иммунитета от обогревателей
Мир
Парламент Ирана одобрил законопроект о деноминации национальной валюты
Мир
Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
Мир
В парламенте Швейцарии предлагают конституционный запрет на вступление в НАТО
Мир
FT узнала о росте импорта одежды из Китая в ЕС из-за пошлин США
Общество
Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении иноагента Трояновой
Общество
Пропавшие в лесу на Камчатке шесть человек вышли на связь
Мир
Премьер Франции Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца в должности
Общество
В России планируют проиндексировать социальные пенсии на 14,8%
Мир
Сотрудники ТЦК на Украине вернули хозяевам «мобилизованного» кота
Общество
В аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов

Черничук: резервные генераторы на ЗАЭС введут в работу в ближайшие часы
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Ремонт двух резервных генераторов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) завершат в ближайшие часы. Об этом 2 октября заявил директор станции Юрий Черничук.

«На момент, когда всё случилось, из двух десятков дизель-генераторов, которые у нас есть в наличии, — это штатная схема — в ремонте находилось два. Сейчас заканчивается их ремонт, и в ближайшие часы они будут введены в дежурство», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Черничука, ситуация на ЗАЭС полностью контролируется, а все функции безопасности выполняются. Однако директор станции уточнил, что существует риск повреждения дизель-генераторов, необходимых для работы станции, при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Они (генераторы. — Ред.) находятся в здании. <...> Поэтому угроза того, что при артиллерийском обстреле эти здания будут повреждены и генераторы выведены из строя, конечно, есть», — предупредил Черничук.

Он добавил, что специалисты ЗАЭС готовы выехать для ремонта поврежденных линий, однако зона постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, что затрудняет работу. Для безопасного выполнения ремонтных работ необходим режим тишины, отметил Черничук.

Контур атаки: в МАГАТЭ подтвердили риски для Запорожской АЭС
Что еще обсудили глава агентства и руководитель «Росатома» на встрече в Москве

1 октября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о возможной аварии на ЗАЭС из-за обесточивания. Он уточнил, что атомная электростанция уже больше недели находится без внешнего электроснабжения и восстановить его чрезвычайно важно.

23 сентября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что станция была отключена от последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Она добавила, что в настоящее время станция переведена на резервное питание от дизель-генераторов. По ее словам, сейчас хватает запасов топлива для резервного питания на ЗАЭС.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

