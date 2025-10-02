Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп анонсировал борьбу США с наркокартелями на суше в Латинской Америке
Армия
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Общество
Адвокат Долиной сообщил о планах певицы передать Лурье ключи от квартиры 9 января
Общество
В 2026 году российские морские порты нарастят мощности на 56 млн т
Мир
Трамп не исключил нанесение повторных ударов по Нигерии
Спорт
ХК «Питтсбург» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ со счетом 4:1
Мир
Дефицит оборонного бюджета Великобритании оценили в $37,6 млрд
Армия
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам на Украине с применением «Орешника»
Мир
Трамп рассказал о возможном значении операции США в Венесуэле для Рубио
Общество
Синоптик заявил о выпадении на юго-востоке Подмосковья до 65% месячной нормы осадков
Мир
СМИ узнали о закрытии китайского ресторана в Мадриде из-за подмены уток голубями
Общество
В Госдуме анонсировали включение в стаж родителей ухода за ребенком до 1,5 года
Армия
Расчет ударных FPV-дронов применил боевую силу против ВСУ в Харькове
Мир
В России сообщили об увеличении закупок США российских сладостей
Спорт
ХК «Монреаль» обыграл «Флориду» на чемпионате НХЛ со счетом 6:2
Экономика
В Госдуме предложили перейти к макропланированию на рынке недвижимости
Общество
Специалист дала советы по построению карьерного плана на 2026 год

Московский суд заочно арестовал журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Головинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении журналистки телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией в РФ) Екатерины Котрикадзе (признана иноагентом). Об этом «Известиям» 2 октября сообщили в суде.

Котрикадзе вменяется ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Согласно картотеке суда, решение об аресте вступит в силу 7 октября.

Продажная подготовка: доходы блогеров-иноагентов выросли втрое
Какие каналы для заработка и схемы обхода закона о рекламе они используют

18 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко, журналисток Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой (все трое признаны в РФ иноагентами). Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Позднее, 5 сентября, стало известно, что Екатерину Котрикадзе и еще одну журналистку «Дождя», Валерию Ратникову (признана иноагентом), объявили в розыск.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026