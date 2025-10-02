Московский суд заочно арестовал журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе
Головинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении журналистки телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией в РФ) Екатерины Котрикадзе (признана иноагентом). Об этом «Известиям» 2 октября сообщили в суде.
Котрикадзе вменяется ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.
Согласно картотеке суда, решение об аресте вступит в силу 7 октября.
18 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко, журналисток Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой (все трое признаны в РФ иноагентами). Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.
Позднее, 5 сентября, стало известно, что Екатерину Котрикадзе и еще одну журналистку «Дождя», Валерию Ратникову (признана иноагентом), объявили в розыск.
