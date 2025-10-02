Число погибших во время обрушения школы в Индонезии увеличилось до пяти
Число погибших во время обрушения школы на острове Ява в Индонезии увеличилось до пяти человек. Об этом 2 октября сообщил телеканал France 24 со ссылкой на данные Национального агентства по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
«Под завалами оказался 91 человек, по меньшей мере пятеро были признаны погибшими», — сказано в публикации.
Отмечается, что в месте обрушения осталось порядка 59 человек. При этом данные о пострадавших могут меняться.
Ранее, 30 сентября, сообщалось, что в Индонезии обрушилось здание школы. Изначально сообщалось, что 65 человек оказались под завалами. Уточняется, что инцидент произошел в исламской школе-интернате на востоке острова Ява.
