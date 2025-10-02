Средства ПВО за ночь уничтожили 85 БПЛА ВСУ над регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что 38 беспилотников были уничтожены над территорией Воронежской области, 13 — над Республикой Крым, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Саратовской областью. Еще семь дронов были ликвидированы над территорией Ростовской области, четыре — над Волгоградской областью и два — над Пензенской областью.
Днем ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами России. Отмечается, что по восемь беспилотников было уничтожено над территорией Белгородской и Ростовской областей, три — над Саратовской областью и один — над Воронежской.
