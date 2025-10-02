Реклама
Сюжет:

Средства ПВО за ночь уничтожили 85 БПЛА ВСУ над регионами России

Фото: ТАСС/Виталий Невар
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что 38 беспилотников были уничтожены над территорией Воронежской области, 13 — над Республикой Крым, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Саратовской областью. Еще семь дронов были ликвидированы над территорией Ростовской области, четыре — над Волгоградской областью и два — над Пензенской областью.

«Противник использует колоссальное количество беспилотников»
Как работают подразделения ПВО в зоне спецоперации

Днем ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами России. Отмечается, что по восемь беспилотников было уничтожено над территорией Белгородской и Ростовской областей, три — над Саратовской областью и один — над Воронежской.

