Губернатор Волгоградской области сообщил об отражении атаки БПЛА
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 2 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили атаку беспилотников на регион.
По его словам, падение обломков зафиксировано в Новониколаевском районе, где произошло возгорание сухой растительности. Пожар был быстро ликвидирован.
«В поселке Елань повреждены частное домовладение и прилегающие хозпостройки. Пострадавших нет», — приводятся его слова в Telegram-канале администрации региона.
Глава области отметил, что все службы сработали оперативно, угрозы для жителей нет.
Ранее, 30 сентября, Бочаров сообщал о массированной атаке БПЛА, после которой на границе Волгограда произошло два возгорания сухой растительности и было нарушено электроснабжение трех населенных пунктов. Пострадавших тогда не зафиксировали.
