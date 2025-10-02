Реклама
ВСУ запретили журналистам сообщать о нехватке средств ПВО

Фото: Global Look Press/Juan Moreno
Вооруженные силы Украины (ВСУ) запретили украинским журналистам сообщать о нехватке средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается в документе, где сказано, что украинские массмедиа могут публиковать, а что нет.

«Не стоит говорить, что нет средств противовоздушной обороны на конкретном участке фронта, и указывать географические данные», — процитировало документ агентство «РИА Новости».

Отмечается, что в основном это касается только тех журналистов, которые освещают события на первой линии боевого соприкосновения.

Диверсии происходящего: Киев нарастил атаки дронов и диверсантов на регионы РФ
Возможен ли на этом фоне новый раунд переговоров в Стамбуле

Ранее, 27 сентября, российская делегация перед выступлением главы МИД РФ Сергея Лаврова рассказала о проявлениях неонацизма на Украине. Среди них — высказывания официальных лиц Киева, разжигающих ненависть, а также документы, направленные на запрет русского языка и свидетельствующие о поощрении неонацизма на Украине.

