Зарубежной прессе в ООН рассказали о неонацизме на Украине
Российская делегация перед выступлением главы МИД РФ Сергея Лаврова раздала иностранной прессе материалы, свидетельствующие о противоречивых заявлениях Украины с начала конфликта. Об этом 27 сентября сообщает корреспондент «Известий» Николай Иванов.
Среди них — высказывания официальных лиц Киева, разжигающих ненависть. А также документы, направленные на запрет русского языка и свидетельствующие о поощрении неонацизма на Украине.
15 сентября языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. В интервью изданию «Главком» она прокомментировала слова журналиста, что столица русифицирована, назвав это серьезной проблемой, в том числе и философской.
