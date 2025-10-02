Реклама
В ФРГ подсчитали переплаты домохозяйств за свет и газ из-за конфликта на Украине

Bild: семьи ФРГ переплатили €7 тыс. за свет и газ из-за конфликта на Украине
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
С 2022 по 2025 год в Германии семьи из четырех человек переплатили лишние €4815 за газ и €1149 за свет из-за роста цен на энергоносители в результате конфликта на Украине. Об этом 1 октября сообщает газета Bild со ссылкой на исследование портала Verivox.

«Конфликт на Украине вызвал беспрецедентный до сегодняшнего дня взрыв цен на энергоносители», — обратил внимание эксперт Verivox по вопросам энергетики Торстен Шторк.

Также отмечается, что семьи из трех человек переплатили €4376 и €1016 за газ и свет. Дополнительные расходы живущих вдвоем людей составили €2947 и €821. В то же время расходы одиночек выросли на €1264 и €500.

Ни слова, ни дела: ФРГ отказалась от диалога с РФ о «Северных потоках»
Но «Альтернатива для Германии» может инициировать в бундестаге дебаты с призывом опубликовать итоги расследования

22 сентября депутат от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре рассказал «Известиям», что ежегодные потери немецкой экономики от диверсии на «Северных потоках» составляют примерно €50 млрд.

