В ФРГ подсчитали переплаты домохозяйств за свет и газ из-за конфликта на Украине

С 2022 по 2025 год в Германии семьи из четырех человек переплатили лишние €4815 за газ и €1149 за свет из-за роста цен на энергоносители в результате конфликта на Украине. Об этом 1 октября сообщает газета Bild со ссылкой на исследование портала Verivox.

«Конфликт на Украине вызвал беспрецедентный до сегодняшнего дня взрыв цен на энергоносители», — обратил внимание эксперт Verivox по вопросам энергетики Торстен Шторк.

Также отмечается, что семьи из трех человек переплатили €4376 и €1016 за газ и свет. Дополнительные расходы живущих вдвоем людей составили €2947 и €821. В то же время расходы одиночек выросли на €1264 и €500.

22 сентября депутат от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре рассказал «Известиям», что ежегодные потери немецкой экономики от диверсии на «Северных потоках» составляют примерно €50 млрд.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ