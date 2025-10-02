Nature Astronomy сообщил об обнаружении потенциальной жизни на спутнике Сатурна

Спутник Сатурна Энцелад выбрасывает в космос ледяные частицы и газы из подледного океана через разломы вблизи южного полюса. Обнаруженные органические соединения могут свидетельствовать о наличии потенциальной жизни. Об этом 1 октября сообщил журнал Nature Astronomy.

Во время пролета зонд «Кассини» собрал образцы ледяных зерен. Анализ показал наличие в свежих частицах кислородсодержащих соединений.

«Мы снова обнаружили кислородные фрагменты в этих свежих зернах льда», — отмечают исследователи.

Также удалось выявить новые молекулярные фрагменты, включая алифатические соединения, сложные эфиры и, предположительно, вещества с содержанием азота и кислорода.

«Обнаруженные фрагменты еще больше намекают на обогащенную органическими веществами подповерхностную поверхность с разнообразным спектром путей реакции, расширяющих как известное, так и потенциальное химическое пространство океана Энцелада», — сказано в публикации.

Ранее, 30 сентября, сообщалось, что химический состав Земли сформировался всего за 3 млн лет после образования Солнечной системы, но планета изначально была сухой и безжизненной. Лишь последующее столкновение с Теей (гипотетическая планета), вероятно, принесло воду и другие вещества, необходимые для жизни.

