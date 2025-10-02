Собянин подписал закон о штрафах для юрлиц за нарушение правил содержания собак
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, предусматривающий административные штрафы для юридических лиц за уклонение от регистрации собак и их вакцинации от бешенства. Документ опубликовали 1 октября на сайте mos.ru.
«Теперь юридические лица будут штрафоваться от 15 до 30 тыс. рублей за невыполнение требований по регистрации и вакцинации животных», — отметили в мэрии.
Закон также повышает штрафы для граждан и должностных лиц, а ответственность за нарушение содержания домашних животных в местах общего пользования увеличена.
Согласно документу, появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, а также выгул вблизи школ, детсадов и медицинских учреждений наказывается штрафами: для граждан — от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — 5–15 тыс. рублей, для юрлиц — 15–30 тыс. рублей.
Ранее, 27 сентября, Минприроды предложило обязательную маркировку домашних животных. По плану, данные о всех домашних питомцах будут вноситься в Федеральную государственную информационную систему Россельхознадзора, что позволит быстро найти владельца потерявшегося животного и снизить число брошенных собак. Услуга чипирования будет предоставляться бесплатно по выбору владельца двумя способами: электронным и визуальным.
