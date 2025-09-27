В Минприроды предложили ввести учет и маркировку питомцев во избежание их потери
В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ предложили рассмотреть инициативу об обязательной маркировке домашних животных — это позволит в случае потери быстро выйти на след питомца, а также решит проблему с беспризорными животными. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте ведомства документ.
«Документ разработан по поручению Президента страны и вводит государственное регулирование учета и маркировки домашних питомцев, прежде всего собак. <...> Такие процедуры помогут быстро отыскать владельца, если питомец потерялся или недобросовестный хозяин решил от него избавиться. Это позволит сократить на улицах количество брошенных животных», — говорится в тексте.
В случае принятия проекта информация о всех представителях фауны, которых можно содержать дома, будет внесена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии Россельхознадзора (ФГИС ВетИС). За заполнение базы будут отвечать уполномоченные органы, аттестованные ветеринары, а также физические и юридические лица, которые входят в структуру Госветслужбы РФ.
Отмечается, что услуга чипирования животных, которые войдут в подготавливаемый правительством список, будет предоставляться на безвозмездной основе, а осуществляться на выбор хозяина двумя способами: электронным и визуальным.
Правительство РФ 16 июля распорядилось подготовить до мая 2026 года законопроект по учету домашних животных. Это, как уточнялось в документе, позволит быстрее идентифицировать животных и их владельцев. На тот момент инициатива находилась на этапе внутриведомственного согласования.
