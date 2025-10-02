Таксопарки не смогут заменить 100 тыс. автомобилей после вступления в силу закона о локализации
Создать переходный период для перевозчиков, которые заключили лизинговые договоры до вступления в силу закона о локализации такси 1 марта 2025 года, попросили в ассоциации «Национальный совет такси» и Лизинговом союзе.
«В отрасли эксплуатируется более 97 тыс. автомобилей, у которых сроки лизинга подойдут к концу после 1 марта 2026 года. Если следовать букве закона о локализации в текущей редакции, то переоформление без перерегистрации будет доступно только для нескольких моделей автопроизводителя, которые соответствуют новому требованию. Фактически в зоне риска и неопределенности находятся все автомобили, взятые в лизинг таксомоторными организациями в период с 2022 по 2025 год», — отмечается в письме Лизингового союза.
В «Национальном совете такси» (НСТ) отметили, что, согласно федеральному закону, при смене собственника автомобиль исключается из реестра легковых такси и подлежит включению заново по обращению нового собственника.
«Но у многих перевозчиков договор лизинга заканчивается после 1 марта 2026 года, что означает смену собственника, автоматическое исключение транспортного средства из реестра и невозможность включения его заново, как не соответствующего новым требованиям о локализации», — говорится в письме ассоциации.
При отсутствии послаблений импортные машины станут бесполезными, заявил «Известиям» директор Лизингового союза Евгений Царев.
По его словам, чтобы не пострадал бизнес, нужно установить срок службы автомобиля такси и позволить ездить на взятых в лизинг авто до вступления в силу закона о локализации такси без их перерегистрации.
