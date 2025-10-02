Реклама
Открытие аэропортов в Краснодаре и Геленджике привело к скачку спроса на курортную недвижимость

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Открытие аэропортов увеличило интерес к покупке недвижимости в городах Краснодарского края, рассказал «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Возвести в Кубани: открылся еще один крупный аэропорт на юге страны
Из Краснодара можно будет улететь в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, а также в Стамбул и Дубай

«В том числе активизировался отложенный спрос, который накапливался всё это время, поскольку для части иногородних покупателей снижение транспортной доступности стало поводом отложить покупку недвижимости», — сказал он.

По оценкам эксперта, с момента возобновления работы аэропортов интерес к покупке недвижимости в Краснодарском крае вырос в среднем на 15–16%. Но открытие аэропортов стало не единственным фактором роста спроса.

«Туапсе и Геленджик попали под действие семейной ипотеки на вторичном рынке, что провоцирует рост интереса в этих городах к объектам, подходящим под условие программы. Плюс после июльского заседания ЦБ и принятия решения о снижении ставки спрос на вторичном рынке оживился по всей России, и Краснодарский край не стал исключением», — добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Курортный метр: спрос на жилье на юге России вырос после открытия аэропортов

