Открытие аэропортов в Краснодаре и Геленджике привело к скачку спроса на курортную недвижимость
Открытие аэропортов увеличило интерес к покупке недвижимости в городах Краснодарского края, рассказал «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.
«В том числе активизировался отложенный спрос, который накапливался всё это время, поскольку для части иногородних покупателей снижение транспортной доступности стало поводом отложить покупку недвижимости», — сказал он.
По оценкам эксперта, с момента возобновления работы аэропортов интерес к покупке недвижимости в Краснодарском крае вырос в среднем на 15–16%. Но открытие аэропортов стало не единственным фактором роста спроса.
«Туапсе и Геленджик попали под действие семейной ипотеки на вторичном рынке, что провоцирует рост интереса в этих городах к объектам, подходящим под условие программы. Плюс после июльского заседания ЦБ и принятия решения о снижении ставки спрос на вторичном рынке оживился по всей России, и Краснодарский край не стал исключением», — добавил он.
