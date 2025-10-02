Продажи смартфонов в РФ сократились на четверть

Об обвале на российском рынке смартфонов в III квартале 2025 года «Известиям» рассказали крупнейшие продавцы гаджетов. В июле–сентябре в РФ было продано 6,2 млн устройств на сумму 140 млрд рублей, сообщили в МТС. Это означает, что в III квартале продажи смартфонов в России снизились на 19% в штуках и на 23% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавили там. При этом сократился и средний чек на смартфон — он составил 22,5 тыс. рублей против 23,6 тыс. рублей годом ранее.

«В целом рынок движется в сторону рационального потребления, так как спрос преимущественно преобладает в более бюджетном сегменте и стабильно растет интерес к китайским брендам», — отмечают в МТС.

По данным компании, самым популярным брендом смартфонов по продажам в штуках стал Xiaomi с долей 21%, далее Realme — 13% и Tecno — 13%. В деньгах традиционно лидирует Apple (24%), а также Samsung (23%) и Xiaomi (14%).

Схожие данные приводят в «Холодильник.ру» и «М.Видео – Эльдорадо». По оценкам объединенного ритейлера, продажи в III квартале уменьшились примерно на 20% в штуках и на четверть в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом.

Покупатели перешли к более рациональному потреблению, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, III квартал — сезон новинок и спроса на них, но в этом году он явно не задался. Спрос ушел из высокого сегмента в низкий — те, кто раньше покупал смартфоны за 100 тыс. рублей, сейчас покупает новые гаджеты за 50 тыс., утверждает он.

«За последние два года все покупатели, кто хотел и мог, приобрели дорогие и не очень смартфоны. Теперь у них нет ни денег, ни потребности в покупке высокобюджетных аппаратов», — рассуждает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Предложение без спроса: в России обрушились продажи смартфонов