Предложение без спроса: в России обрушились продажи смартфонов

Почему россияне охладели к этим гаджетам и изменится ли ситуация к концу года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
На рынке смартфонов обвал: в III квартале по сравнению с тем же периодом 2024 года в штуках продажи сократились на 20%, в деньгах — почти на четверть, рассказали «Известиям» крупнейшие продавцы техники. Если не считать форс-мажорного II квартала 2022 года, речь идет едва ли не о рекордном спаде спроса, констатируют эксперты. Россияне экономят на этих гаджетах — они не только стали покупать их меньше, но и предпочитают теперь более дешевые модели и модификации, добавляют специалисты.

Насколько сократился рынок смартфонов

Об обвале на российском рынке смартфонов в III квартале 2025 года «Известиям» рассказали крупнейшие продавцы гаджетов. В июле – сентябре в РФ было продано 6,2 млн устройств на сумму 140 млрд рублей, сообщили в МТС. Это означает, что в III квартале продажи смартфонов в России снизились на 19% в штуках и на 23% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавили там. При этом сократился и средний чек на смартфон — он составил 22,5 тыс. рублей против 23,6 тыс. рублей годом ранее.

— В целом рынок движется в сторону рационального потребления, так как спрос преимущественно преобладает в более бюджетном сегменте и стабильно растет интерес к китайским брендам, — отмечают в МТС.

По данным компании, самым популярным брендом смартфонов по продажам в штуках стал Xiaomi с долей 21%, далее Realme — 13% и Tecno — 13%. В деньгах традиционно лидирует Apple (24%), а также Samsung (23%) и Xiaomi (14%).

Схожие данные приводят в «Холодильник.ру» и «М.Видео-Эльдорадо». По оценкам объединенного ритейлера, продажи в III квартале уменьшились примерно на 20% в штуках и на четверть в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Динамика связана с охлаждением потребительского спроса на фоне привлекательных ставок по депозитам и сокращения объемов банковского кредитования, а также со смещением среднего чека в сторону более доступных моделей, — отметили в пресс-службе компании.

Действительно, российский рынок смартфонов сокращается — падение порядка 20–25% по сравнению с прошлым годом: это коснулось всех сегментов и категорий, за исключением новинок, которые только заходят на рынок, сообщил «Известиям» исполнительный директор компании diHouse Андрей Тарасов.

Падение рынка смартфонов связано с теми же причинами, по которым сокращаются и смежные рынки: переход потребителей к депозитарной модели сохранения денег и нежелание обновлять гаджеты. Наши ожидания по рынку до конца года сдержанно пессимистичные, то есть пока причин для компенсации падения рынка не наблюдается, — указал он.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, речь идет едва ли не о рекордном падении российского рынка смартфонов в годовом исчислении (хуже ситуация была лишь во II квартале 2022 года в связи с уходом из РФ ведущих мировых вендоров и экономической турбулентности). Покупатели перешли к более рациональному потреблению, согласен он. По его словам, III квартал — сезон новинок и спроса на них, но в этом году он явно не задался. Спрос ушел из высокого сегмента в низкий — те, кто раньше покупал смартфоны за 100 тыс. рублей, сейчас покупают новые гаджеты за 50 тыс., утверждает он.

Держать баланс: чем интересен новый бюджетный смартфон с сервисами Google
Кому и для каких задач может подойти Honor X7d

По словам одного из участников рынка, дорогие аппараты сейчас уступают место сверхдешевым (до 10 тыс. рублей). Но Эльдар Муртазин не согласен с этими доводами: рост в этом ценовом сегменте если и есть, то он минимален.

За последние два года все покупатели, кто хотел и мог, приобрели дорогие и не очень смартфоны. Теперь у них нет ни денег, ни потребности в покупке высокобюджетных аппаратов, — рассуждает эксперт.

В «МегаФоне» сказали «Известиям», что наблюдают определенную стагнацию спроса на смартфоны в этом году. Однако в низком ценовом сегменте (до 10 тыс. рублей) замедление спроса существенно ниже, чем на рынке смартфонов в целом, добавили там.

Что будет с рынком смартфонов дальше

Высокая ключевая ставка подталкивает население сберегать, а не тратить, к тому же на рынке наблюдается избыток телефонов 2023–2024 годов, вполне конкурентных и закрывающих большую часть потребностей пользователей, говорит один из участников рынка электроники. В будущем ужесточение фискальной политики (например, повышение НДС) может привести к удорожанию техники в целом, опасается собеседник «Известий».

Впрочем, падение продаж смартфонов фиксируют не все участники рынка.

По данным «Авито», реализация новых смартфонов в III квартале 2025 года в России продолжает показывать положительную динамику — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 13%, отметил руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» торговой площадки Павел Комаров.

— Мы фиксируем стабильный интерес россиян к смартфонам, в том числе к премиальным моделям. Ближе к концу года ожидаем дополнительный рост интереса, так как многие покупатели традиционно выбирают эти гаджеты в качестве подарков на Новый год, — сообщил он «Известиям».

Продажи мобильных телефонов на Wildberries демонстрируют очень высокую динамику, утверждает руководитель направления «Смартфоны» Wildberries & Russ Давид Давидян. Хорошие темпы роста объясняются максимально широким ассортиментом смартфонов. Новинки появляются на витрине маркетплейса одновременно со стартом мировых продаж, а высокая конкуренция среди селлеров способствует оптимальному уровню цен на технику, отметил он.

Яблоко разбора: почему спрос на новые iPhone опережает предложение
С чем связан резкий рост популярности этих смартфонов в мире



Средняя цена продажи смартфона при этом не демонстрирует долгосрочных скачков — ее динамика в большей степени связана с промоактивностью отдельных производителей, указывает коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.

— В целом падение продаж смартфонов отражает более широкий экономический тренд — сокращение спроса на товары длительного пользования. По нашим оценкам, до конца года рынок сохранит отрицательную динамику: минус 15–18% в штуках и порядка 20% в деньгах, — прогнозирует он.

Предпосылок для роста спроса на смартфоны пока нет, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Сезон сборов в школу и выход на рынок не оказали впечатляющего влияния на продажи. Высокая ставка ЦБ заставляет покупателей перераспределять расходы — и не в пользу новой электроники, указывает эксперт.

Изменится ли ситуация в IV квартале 2025 года, зависит от многих факторов — в частности, от того, насколько активными будут предновогодние продажи, заключает он.

