Предложение без спроса: в России обрушились продажи смартфонов
На рынке смартфонов обвал: в III квартале по сравнению с тем же периодом 2024 года в штуках продажи сократились на 20%, в деньгах — почти на четверть, рассказали «Известиям» крупнейшие продавцы техники. Если не считать форс-мажорного II квартала 2022 года, речь идет едва ли не о рекордном спаде спроса, констатируют эксперты. Россияне экономят на этих гаджетах — они не только стали покупать их меньше, но и предпочитают теперь более дешевые модели и модификации, добавляют специалисты.
Насколько сократился рынок смартфонов
Об обвале на российском рынке смартфонов в III квартале 2025 года «Известиям» рассказали крупнейшие продавцы гаджетов. В июле – сентябре в РФ было продано 6,2 млн устройств на сумму 140 млрд рублей, сообщили в МТС. Это означает, что в III квартале продажи смартфонов в России снизились на 19% в штуках и на 23% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавили там. При этом сократился и средний чек на смартфон — он составил 22,5 тыс. рублей против 23,6 тыс. рублей годом ранее.
— В целом рынок движется в сторону рационального потребления, так как спрос преимущественно преобладает в более бюджетном сегменте и стабильно растет интерес к китайским брендам, — отмечают в МТС.
По данным компании, самым популярным брендом смартфонов по продажам в штуках стал Xiaomi с долей 21%, далее Realme — 13% и Tecno — 13%. В деньгах традиционно лидирует Apple (24%), а также Samsung (23%) и Xiaomi (14%).
Схожие данные приводят в «Холодильник.ру» и «М.Видео-Эльдорадо». По оценкам объединенного ритейлера, продажи в III квартале уменьшились примерно на 20% в штуках и на четверть в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
— Динамика связана с охлаждением потребительского спроса на фоне привлекательных ставок по депозитам и сокращения объемов банковского кредитования, а также со смещением среднего чека в сторону более доступных моделей, — отметили в пресс-службе компании.
Действительно, российский рынок смартфонов сокращается — падение порядка 20–25% по сравнению с прошлым годом: это коснулось всех сегментов и категорий, за исключением новинок, которые только заходят на рынок, сообщил «Известиям» исполнительный директор компании diHouse Андрей Тарасов.
— Падение рынка смартфонов связано с теми же причинами, по которым сокращаются и смежные рынки: переход потребителей к депозитарной модели сохранения денег и нежелание обновлять гаджеты. Наши ожидания по рынку до конца года сдержанно пессимистичные, то есть пока причин для компенсации падения рынка не наблюдается, — указал он.
По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, речь идет едва ли не о рекордном падении российского рынка смартфонов в годовом исчислении (хуже ситуация была лишь во II квартале 2022 года в связи с уходом из РФ ведущих мировых вендоров и экономической турбулентности). Покупатели перешли к более рациональному потреблению, согласен он. По его словам, III квартал — сезон новинок и спроса на них, но в этом году он явно не задался. Спрос ушел из высокого сегмента в низкий — те, кто раньше покупал смартфоны за 100 тыс. рублей, сейчас покупают новые гаджеты за 50 тыс., утверждает он.
По словам одного из участников рынка, дорогие аппараты сейчас уступают место сверхдешевым (до 10 тыс. рублей). Но Эльдар Муртазин не согласен с этими доводами: рост в этом ценовом сегменте если и есть, то он минимален.
— За последние два года все покупатели, кто хотел и мог, приобрели дорогие и не очень смартфоны. Теперь у них нет ни денег, ни потребности в покупке высокобюджетных аппаратов, — рассуждает эксперт.
В «МегаФоне» сказали «Известиям», что наблюдают определенную стагнацию спроса на смартфоны в этом году. Однако в низком ценовом сегменте (до 10 тыс. рублей) замедление спроса существенно ниже, чем на рынке смартфонов в целом, добавили там.
Что будет с рынком смартфонов дальше
Высокая ключевая ставка подталкивает население сберегать, а не тратить, к тому же на рынке наблюдается избыток телефонов 2023–2024 годов, вполне конкурентных и закрывающих большую часть потребностей пользователей, говорит один из участников рынка электроники. В будущем ужесточение фискальной политики (например, повышение НДС) может привести к удорожанию техники в целом, опасается собеседник «Известий».
Впрочем, падение продаж смартфонов фиксируют не все участники рынка.
По данным «Авито», реализация новых смартфонов в III квартале 2025 года в России продолжает показывать положительную динамику — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 13%, отметил руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» торговой площадки Павел Комаров.
— Мы фиксируем стабильный интерес россиян к смартфонам, в том числе к премиальным моделям. Ближе к концу года ожидаем дополнительный рост интереса, так как многие покупатели традиционно выбирают эти гаджеты в качестве подарков на Новый год, — сообщил он «Известиям».
Продажи мобильных телефонов на Wildberries демонстрируют очень высокую динамику, утверждает руководитель направления «Смартфоны» Wildberries & Russ Давид Давидян. Хорошие темпы роста объясняются максимально широким ассортиментом смартфонов. Новинки появляются на витрине маркетплейса одновременно со стартом мировых продаж, а высокая конкуренция среди селлеров способствует оптимальному уровню цен на технику, отметил он.
Средняя цена продажи смартфона при этом не демонстрирует долгосрочных скачков — ее динамика в большей степени связана с промоактивностью отдельных производителей, указывает коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.
— В целом падение продаж смартфонов отражает более широкий экономический тренд — сокращение спроса на товары длительного пользования. По нашим оценкам, до конца года рынок сохранит отрицательную динамику: минус 15–18% в штуках и порядка 20% в деньгах, — прогнозирует он.
Предпосылок для роста спроса на смартфоны пока нет, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Сезон сборов в школу и выход на рынок не оказали впечатляющего влияния на продажи. Высокая ставка ЦБ заставляет покупателей перераспределять расходы — и не в пользу новой электроники, указывает эксперт.
Изменится ли ситуация в IV квартале 2025 года, зависит от многих факторов — в частности, от того, насколько активными будут предновогодние продажи, заключает он.