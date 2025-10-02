Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Мир
Трамп раскрыл значение сделки по редкоземельным металлам для процесса урегулирования
Мир
Президент США сообщил о возможном разоружении ХАМАС
Общество
В 2026 году российские морские порты нарастят мощности на 56 млн т
Мир
Трамп не исключил нанесение повторных ударов по Нигерии
Общество
В РАН заявили о недоступности здорового питания для трети населения мира
Общество
Более 500 тыс. человек остались без света после ударов ВСУ в Белгородской области
Мир
Американский журналист Хелали назвал честью свое включение в базу «Миротворец»
Мир
Трамп рассказал о возможном значении операции США в Венесуэле для Рубио
Мир
Мужчину в США обвинили в похищении около 100 тел умерших
Мир
ВС РФ рассказали подробности освобождения населенного пункта Братское
Мир
Трамп выразил надежду о неприменении санкций против России
Армия
Расчет ударных FPV-дронов применил боевую силу против ВСУ в Харькове
Мир
В России сообщили об увеличении закупок США российских сладостей
Спорт
ХК «Монреаль» обыграл «Флориду» на чемпионате НХЛ со счетом 6:2
Экономика
В Госдуме предложили перейти к макропланированию на рынке недвижимости
Общество
Специалист дала советы по построению карьерного плана на 2026 год

Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Forbes: Маск первый в мире достиг состояния в $500 млрд
0
EN
Фото: REUTERS/Pool
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американский миллиардер Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние достигло $500 млрд. Об этом 1 октября сообщил журнал Forbes.

Согласно данным Forbes Real-Time Billionaires, рекордный показатель был достигнут в 15:30 по восточному времени (22:30 мск).

«Если он продолжит в том же духе, Маск может стать первым в мире триллионером до марта 2033 года, когда наступит первая из двух дат наделения правами на его пакет выплат Tesla в размере $1 трлн», — отмечает журнал.

На данный момент Маск является руководителем компаний Tesla и SpaceX, владельцем социальной сети X и нейротехнологической компании Neuralink.

Призрачные надежды: Илон Маск объявил о создании новой партии
Решение было принято на фоне принятия закона о бюджете

Ранее в этот же день Маск сообщил, что будет жить до конца своей жизни либо в США, либо на Марсе. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026