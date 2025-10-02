Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд
Американский миллиардер Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние достигло $500 млрд. Об этом 1 октября сообщил журнал Forbes.
Согласно данным Forbes Real-Time Billionaires, рекордный показатель был достигнут в 15:30 по восточному времени (22:30 мск).
«Если он продолжит в том же духе, Маск может стать первым в мире триллионером до марта 2033 года, когда наступит первая из двух дат наделения правами на его пакет выплат Tesla в размере $1 трлн», — отмечает журнал.
На данный момент Маск является руководителем компаний Tesla и SpaceX, владельцем социальной сети X и нейротехнологической компании Neuralink.
Ранее в этот же день Маск сообщил, что будет жить до конца своей жизни либо в США, либо на Марсе. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
