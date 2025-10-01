Реклама
Маск допустил возможность своей жизни и смерти на Марсе

Маск заявил, что будет жить до конца жизни либо в США, либо на Марсе
Фото: REUTERS/Daniel Cole
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что будет жить до конца своей жизни или в США, или на Марсе. Он сообщил об этом 1 октября на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

«У меня один паспорт сейчас и навсегда: Америки. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе», — написал он.

Кроме того, Маск назвал планету «частью США».

«Моя главная задача — начать работу над путешествиями в пространстве и времени»
Отец американского миллиардера Эррол Маск — о возможностях международного центра изучения гравитации, главных принципах воспитания визионера и прогулках по Москве

Газета The New York Times 21 сентября сообщила, что Соединенные Штаты могут не успеть реализовать план высадки астронавтов на Луну в 2027 году и уступить лидерство Китаю. Главной причиной отставания стали срывы сроков со стороны компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Проект многоразового корабля Starship, на который NASA возлагает ключевую роль в миссии Artemis III, столкнулся с серьезными проблемами. Из четырех последних испытаний три закончились взрывами, а запланированное на этот год топливное испытание перенесено минимум на 2026 год.

