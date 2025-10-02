И сказал Баста: мюзикл про рэпера и Ваенга в форме

Кино

«(Не)искусственный интеллект», 6+

Режиссер: Алексей Чадов. В ролях: Леон Кемстач, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Александра Тихонова, Люба Друзьяк, Игорь Хрипунов.

Фото: НМГ Кинопрокат

История первокурсника, который во время экскурсии в научно-исследовательском центре случайно становится пилотом экспериментального робота по имени A.P.O100L, он же просто Апостол. Вместе они отправляются в путешествие, где юмор соседствует с экшеном.

С 2 октября в прокате

«Мужские правила моего деда», 12+

Режиссер: Павел Воронин. В ролях: Роман Мадянов, Агата Муцениеце, Максим Матузный, Глеб Бочков, Иван Макаревич, Виктория Клинкова.

Фото: ДА! Продакшн

Виктор Степанович — дед советской закалки, который не понимает и не разделяет современных тепличных методов воспитания детей. Обманным путем он увозит своего внука из дома, чтобы отправиться с ним в незабываемое приключение и наконец-то сделать из домашнего мальчика настоящего мужчину. Достойного мужа рода Богдановых.

С 2 октября в прокате

«Мой друг, кот и Пушкин», 6+

Режиссер-постановщик: Алена Михайлова. В ролях: Елизавета Боярская, Михаил Евланов, Евгения Добровольская, Евгения Синицкая, Алиса Конашенкова, Леон Тафара.

Фото: Мармот-фильм

12-летняя Милана пишет стихи, но страх выступлений не позволяет ей читать их. Даже мама скептически относится к поэтическому таланту дочери. Милана хочет выиграть конкурс рэп-дуэлей по роману «Евгений Онегин», чтобы мама наконец поверила в нее. Помогать девочке будет кот, в котором живет душа Саши Пушкина.

С 2 октября в прокате

«Просто живи», 12+

Режиссер: Александра Хобс. В ролях: Сергей Шакуров, Равшана Куркова, Марина Калецкая, Арсений Попов, Алина Алексеева, Жаргал Бадмацыренов.

Фото: А-З Продакшн

Всё меняется в компании, когда в нее приходит устраиваться курьером седовласый Николай Борисович. Он играючи выполняет заказы, делая успехи, и стремительно поднимается по карьерной лестнице. Каждое свое достижение он фиксирует на фото и отправляет его куда-то по почте. Коллеги понимают, что у нового сотрудника есть тайна.

С 2 октября в прокате

Театр

«Сын», 18+

Режиссер: Юрий Бутусов. В ролях: Александр Девятьяров, Татьяна Матюхова, Денис Баландин, Евгений Редько, Мария Рыщенкова.

Фото: пресс-служба театра РАМТ

Спектакль по пьесе Флориана Зеллера замыкает трилогию постановок этого автора. На сцене РАМТ уже ставили его «Мать» и «Отец». Новая история — о взаимоотношениях родителей и детей. Главный герой — подросток Николас. У парня подростковая депрессия на фоне несчастной любви. Он пытается справиться с внутренними переживаниями, а его отец ищет путь, чтобы помочь. Спектакль станет прекрасной возможностью отдать запоздалую дань таланту одного из лучших режиссеров русского театра.

3 октября, 19:00, РАМТ

«Жизнь, кажется, висит на волоске», 12+

Режиссер: Артем Бибилюров. В ролях: Лариса Капустина, Наталья Васина.

Спектакль по произведениям Анны Ахматовой. Пронзительное прочтение лирики органично дополняется музыкальными номерами в исполнении камерного оркестра театра. Солисты — Наталья Шаповалова (скрипка) и Вадим Ганкин (клавиши).

Фото: пресс-служба Московского театра иллюзии

3 октября, 19:00, Московский театр иллюзии (сцена на Перовской).

«Последняя сказка», 12+

Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Никита Шишкин, Юлия Довганишина, Анастасия Стоцкая, Юлия Чуракова, Александр Бабик, Алексей Фалько.

Масштабный мюзикл, рассказывающий о приключениях современных москвичей Макса и Жени в волшебном мире «Тысячи и одной ночи». Спектакль поражает воображение: великолепные дворцы возникают из ниоткуда, мистический караван проходит сквозь зал, а главные герои парят над сценой на ковре-самолете. Уникальный эффект летящей ткани, созданный бельгийскими инженерами, вызывает восторг.

2, 3, 7, 8 октября, 19:00; 4, 5 октября, 13:00, 18:00, МДМ

«Скучная история», 16+

Режиссер: Денис Хуснияров. В ролях: Михаил Филиппов, Евгения Симонова, Арина Назарова, Наталья Палагушкина, Наталия Филиппова, Анастасия Горелова, Виталий Ленский, Иван Ковалюнас.

Премьера по одноименной повести Антона Чехова. Профессор медицины Николай Степанович добился вершин в науке, пользуется почетом среди студентов и уважением коллег. Однако семейная жизнь уже не приносит той радости, что раньше. Жена Варвара Андреевна раздражает, кажется мелочной и пустой, а дочь Лиза разочаровывает, собираясь замуж за неподходящего человека. Радуют Николая Степановича только встречи с приемной дочерью Катей. Она мечтала стать актрисой, но разочаровалась в сцене, пережила несчастную любовь и похоронила ребенка.

Фото: пресс-служба театра Маяковского

2, 3 октября, 19:00, Театр Маяковского

«Кто Есенин», 16+

Режиссер: Тереза Дурова. В ролях: Егор Комаров, Ольга Надуваева, Михаил Бубер, Данила Теплов, Даниил Исламов, Владислав Савчук, Павел Повалихин, Сергей Батов.

Премьера в день рождения поэта. К 130-летию Сергея Есенина создатели спектакля приглашают к разговору о нем. Зрители услышат голос самого Сергея Александровича, вспомнят любимые стихи, споют песни под аккомпанемент оркестра, узнают, что о Есенине говорили его современники.

3 октября, 19:00, Театр Терезы Дуровой, Малая сцена

«Любовь без памяти», 12+

Режиссер: Алексей Франдетти. В ролях: Егор Попов, Михаил Пятикопов, Артемий Соколов-Савостьянов, Наталья Инькова, Дарьяна Кара, Надежда Мисякова (Надея), Софико Кардава.

Фото: Юлия Губина

Сюжет нового мюзикла вдохновлен историей жизни Басты. Спектакль расскажет о молодом музыканте Саше, который приезжает в Москву из Ростова-на-Дону в погоне за успехом и неожиданно встречает любовь. История повествует о трудном выборе между амбициями и чувствами, о предательстве и верности, о том, как сохранить себя на пути к мечте. За музыкальную часть мюзикла отвечает Василий Вакуленко. В спектакле прозвучат как новые композиции, так и переработанные хиты артиста, включая «Сансару», «На заре» и «Моя игра». Мюзикл обещает стать ярким современным шоу, сочетающим драматическую историю, зрелищную хореографию и знакомые миллионам мелодии.

С 5 октября, 19:00, «Вегас Сити Холл»

«Обиженное время», 6+

Режиссеры: Лада Меркулова, Евгений Харланов. В ролях: Валерия Макарова, Агата Румянцева, Тимофей Мягченков, Денис Брылев, Аделина Янчевская, Олеся Ильина, Серафима Каретина.

Премьера динамичной современной детской музыкальной сказки с песнями Ники Ванн в исполнении артистов Юношеского театра мюзикла.

Фото: пресс-служба театра «На Трубной»

Однажды дети, оставшись одни дома и заигравшись, обижают Время своим неуважительным отношением к нему. Решая проучить беспечных ребят, Время отправляет их в волшебную страну «безвременья». Дети растеряны и сначала не понимают, как попасть обратно в свой мир. Им помогут в этом волшебные персонажи: Минутки, Хитрец, Хранители желаний, Хранители времени, Волшебная звездочка.

2 октября, 19:00, театр «На Трубной», Основная сцена

«Блэкаут», 16+

Режиссер: Максим Романов. В ролях: Денис Ясин, Ирина Кищенко, Алексей Куприков, Александр Космачев, Елизавета Пащенко, Константин Барышников, Маргарита Белова.

Фото: пресс-служба ТО «Романов Арена»

Премьера комедии о проблемах человека в мегаполисе. Над столичным аэропортом разыгрался непредвиденный ураган, и из-за перебоев в электричестве несколько пассажиров оказываются запертыми в отделе невостребованного багажа. В этом зачарованном месте героям придется задержаться и понять, куда и зачем они спешат всю жизнь.

С 3 октября по 6 декабря, 19:00, «Планета КВН»

Концерты

«Свиридов — 110», 6+

Мировая премьера оратории для солистов, хора и симфонического оркестра «Семь песен о России» Георгия Свиридова. Считавшаяся утраченной версия произведения прозвучит в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина и Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова под управлением Екатерины Антоненко. Концерт пройдет в рамках юбилейного цикла к 110-летию Георгия Свиридова.

2 октября, 19:00, МКЗ «Зарядье»

«Мистерия», 12+

Авторский проект премьера Большого театра Игоря Цвирко. Вечер одноактных балетов. Проект «Мистерия» объединит три эталонных образца современной хореографии: «Сюиту Рахманинова», «Русские тупики» и балет «Врубель. Демон». С Игорем Цвирко на сцену выйдут звезды российского балета: Кристина Кретова, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Ксения Рыжкова, Денис Савин, Анастасия Винокур, Александр Водопетов, Мана Кувабара, Алессандро Каггеджи, Михаил Тимаев, Каролина Заборне, Вагнер Карвальо. В проекте принимают участие пианисты Александр Ключко и Настасья Хрущева.

Фото: пресс-служба Московской филармонии

4 октября, 19:00, Филармония-2, Концертный зал имени С.В. Рахманинова

Елена Ваенга, 12+

Гала-концерт Елены Ваенги посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Певица исполнит песни военных лет. Это не просто музыкальное представление. Это попытка вернуть зрителей к истокам, к ценностям, которые важны всегда, а особенно в сложные для Родины времена.

Фото: пресс-служба Moscow Show

6 октября, 19:00, Государственный Кремлевский дворец

Фантазийное шоу «Море снов», 0+

Новая постановка от Вячеслава Кулаева объединяет современные технологии, мастерство артистов и природную грацию морских обитателей, создавая волшебное зрелище для зрителей всех возрастов. Главных героев ждут приключения, а на пути к мечте они понимают, что дружба творит чудеса. В постановке задействованы обитатели «Москвариума». Зрителей ждут захватывающие номера с участием воздушных гимнастов, артистов балета, синхронистов и кукольников. Погружение в фантастический мир обеспечивают 3D-проекции, нейрогенерации, кинетический свет и лазерные инсталляции.

Фото: пресс-служба шоу «Море снов»

С 4 октября по 22 ноября, 12:00, 15:00, 18:00, «Москвариум»

Пупо, 6+

Концерт в рамках всемирного тура Pupo, посвященного 50-летию творческой деятельности и 70-летнему юбилею итальянского артиста. Пупо с 1985 года приезжает с концертами в нашу страну. Он стал для поклонников настоящей музыкальной легендой. На этот раз артист приготовил интересную программу лучших хитов, от легендарных Gelato al Cioccolato, Su Di Noi, Lo Devo Solo a Te, Burattino Telecomandato, Un Amore Grande до новых песен из свежего альбома Insieme.

Фото: пресс-служба Live Arena

4 октября, 19:00, Live Arena

«Изумрудный город», 0+

Зрителей ждет увлекательное путешествие в сказку Александра Волкова в новом формате — современные технологии в гармонии с живым вокалом, яркими костюмами и декорациями. Мастерство актеров и профессиональных цирковых артистов поразит и сделает шоу интересным даже для взрослых.

Фото: пресс-служба ТО «Романов Арена»

С 4 октября по 4 ноября, «Планета КВН»

Музеи

«Подуй, пожалуйста, и в мою сторону», 0+

На персональной выставке Саши Браулова будут представлены новые работы художника из уличной серии. Гости увидят «документальную» вышивку и большие текстовые баннеры из текстиля с яркими, запоминающимися высказываниями. В рамках проекта Саша Браулов старается передать этот момент зримого, а подчас и незримого дуновения, с которым каждый из нас сталкивается в какой-то период жизни. И самое интересное — узнать, откуда подует, с какой силой и к чему это в итоге приведет.

С 3 октября по 1 ноября, галерея ART&BRUT

«Эмерджентные мифологии: архаика в эпоху цифрового кода», 18+

Выставочный проект посвящен исследованию мифа как открытого кода, который художники перепрограммируют, используя цифровые инструменты. Здесь нет буквальных отсылок к античным богам или средневековым легендам — вместо этого зритель столкнется с мифологией, которая рождается здесь и сейчас в диалоге между человеком и машиной, архаичным символом и нейросетью. Даниил Карамушкин, Kirill Rave, Rinatto L’bank и Julia Cyberflora предложат свой взгляд на то, как древние нарративы пересобираются в цифровую эпоху.

Фото: пресс-служба VS Gallery

С 2 октября по 30 ноября, VS Gallery

Фестивали

III Всероссийский K-Film фестиваль, 6+

Культурный центр посольства Республики Корея приглашает на фестиваль современного корейского кинематографа. В программе 18 картин.

Торжественная церемония открытия пройдет 2 октября в 19:00 в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Главным событием вечера станет показ фильма «Мститель: Игра на выживание» (2024, боевик, реж. Рю Сын Ван, 18+). Все показы в рамках фестиваля пройдут бесплатно. Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию. Подробная информация публикуется в социальных сетях и на официальном сайте культурного центра.

Фото: пресс-служба III Всероссийского K-Film фестиваля

Со 2 октября по 2 ноября, Москва, Архангельск

Фестиваль актуального российского кино «Маяк», 16+

Кинофестиваль «Маяк» проводится в формате пятидневного профессионального форума, собирая на своей площадке более 450 представителей киноиндустрии и журналистов, пишущих о кино. Программа включает конкурсы игровых полнометражных картин и короткометражных фильмов. Десять картин примут участие в конкурсе. Зрителей ждет новая работа номинанта на «Оскар», художника-аниматора Константина Бронзита, драма Надежды Михалковой о сложных отношениях матери и сына, а также фильмы якутских режиссеров.

Фото: пресс-служба фестиваля «Маяк»

С 4 по 9 октября, Геленджик

Международный кинофестиваль «Евразийский мост», 16+

Будет представлена игровая и документальная программа, куда вошли картины из 14 стран. Откроется киносмотр 6 октября фильмом из Черногории «Оплот стойкости» Николы Вукчевича, который участвует в конкурсе игрового кино. Там же две российские работы — «Волки» Михаила Кулунакова и мелодрама «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева. Кроме того, в конкурсе иранская лента «Глаза востока» Эбрахима Амини, индийская драма «Мифология реальности» Саджина Баабу, болгарская любовная драма «Свадьба» Магдалены Ралчевой.

Фото: пресс-служба фестиваля «Евразийский мост»

С 6 по 10 октября, Ялта