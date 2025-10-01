Мишустин освободил Наталью Хорову от должности замглавы Минздрава
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Натальи Хоровой от должности заместителя министра здравоохранения. Документ 1 октября опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно распоряжению, решение принято «по ее просьбе в связи с наделением полномочиями сенатора РФ».
Ранее, 23 сентября, Мишустин также освободил от должности директора департамента здравоохранения правительства Игоря Каграманяна. В документе уточнялось, что это связано с переходом на другую работу.
