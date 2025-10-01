В ООН заявили о праве русскоязычных жителей Украины говорить на родном языке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает за право русскоязычных жителей Украины говорить на родном языке и учить его. Об этом 1 октября заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Что совершенно очевидно для генерального секретаря, так это то, что люди имеют неотъемлемое право говорить на своем языке и изучать свой родной язык», — сказал он агентству «РИА Новости».
Ранее, 30 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что прозвучавшее из уст уполномоченного по защите государственного языка на Украине Елены Ивановской заявление о том, что в стране снова увеличивается количество граждан, говорящих на русском языке, напоминает вывод человека, страдающего психиатрическим расстройством.
До этого, 15 сентября, Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. В интервью изданию «Главком» она прокомментировала слова журналиста, что столица русифицирована, назвав это «серьезной проблемой, в том числе и философской».
