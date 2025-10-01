В ООН заявили о праве русскоязычных жителей Украины говорить на родном языке

Реклама
Гутерриш: русскоязычные жители Украины имеют право говорить на родном языке
0
EN
Фото: РИА Новости/Андрей Иглов
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает за право русскоязычных жителей Украины говорить на родном языке и учить его. Об этом 1 октября заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Что совершенно очевидно для генерального секретаря, так это то, что люди имеют неотъемлемое право говорить на своем языке и изучать свой родной язык», — сказал он агентству «РИА Новости».

Теряют дар речи: для чего на Украине раздувают языковые скандалы
Киевские чиновники требуют ущемлять права русских

Ранее, 30 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что прозвучавшее из уст уполномоченного по защите государственного языка на Украине Елены Ивановской заявление о том, что в стране снова увеличивается количество граждан, говорящих на русском языке, напоминает вывод человека, страдающего психиатрическим расстройством.

До этого, 15 сентября, Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. В интервью изданию «Главком» она прокомментировала слова журналиста, что столица русифицирована, назвав это «серьезной проблемой, в том числе и философской».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
