В Мурманске досрочно завершили строительство новой двухуровневой развязки

В Мурманске досрочно завершили строительство двухуровневой развязки на 20-м км автодороги подъезд к Североморску в составе трассы Р-21 «Кола». Об этом в среду, 1 октября, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Кола».

Церемония открытия запланирована на субботу, 4 октября, когда Мурманск будет праздновать День города. Открытие новой развязки обозначит завершение второго этапа реконструкции участка автодороги подъезд к городу Североморску с 14-го по 19-й км.

Реконструкция трассы началась весной 2021 года, ее первый этап был завершен осенью 2023 года. Непосредственно строительство развязки стартовало в 2023 году.

«В результате выполненных работ с восточной стороны столицы Заполярья создано современное автотранспортное полукольцо: скоростная четырехполосная трасса первой категории с разделением встречных потоков движения силовым барьерным ограждением», — сообщало ФКУ Упрдор «Кола» в конце августа.

На автодороге построили несколько транспортных развязок, мостов и путепроводов. Обустроили наземные и подземные пешеходные переходы, установили освещение.

Реализация масштабного проекта уже значительно разгрузила дорожную сеть Мурманска, отмечали в дорожном управлении.

