Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ
Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет Tomahawk не сможет изменить ситуацию на поле боя. Об этом 1 октября заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Во-вторых, передадут или нет, это не изменит положения дел на поле боя. Я уверен, при необходимости мы найдем ответ», — сказал он на пресс-конференции.
По словам постпреда, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже комментировал этот вопрос и отметил, что «решение о сделки пока не принято» и передача ракет Tomahawk украинцам «не подтверждена».
26 сентября газета The Telegraph со ссылкой на источники рассказала о просьбе Зеленского на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом о поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk дальностью свыше 1,6 тыс. км.
Позже, 29 сентября, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что новые заявления Вашингтона о передаче дальнобойных ракет Украине могут иметь последствия для российско-американских переговоров.
Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о поставках Tomahawk Киеву, призвал не считать ракеты панацеей для украинской армии. Он считает, что вооружение не сможет изменить ход специальной военной операции для украинской стороны.
