Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ

Небензя: передача ВСУ Tomahawk не изменила бы ситуации на поле боя
Фото: Global Look Press/Department of Defense/ZUMAPRESS.com
Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет Tomahawk не сможет изменить ситуацию на поле боя. Об этом 1 октября заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Во-вторых, передадут или нет, это не изменит положения дел на поле боя. Я уверен, при необходимости мы найдем ответ», — сказал он на пресс-конференции.

По словам постпреда, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже комментировал этот вопрос и отметил, что «решение о сделки пока не принято» и передача ракет Tomahawk украинцам «не подтверждена».

Язык заблуждения: убедят ли США Украину согласиться на сделку
В случае провала этой попытки и выхода Вашингтона из урегулирования ЕС придется резко увеличить расходы на поддержку Киева

26 сентября газета The Telegraph со ссылкой на источники рассказала о просьбе Зеленского на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом о поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk дальностью свыше 1,6 тыс. км.

Позже, 29 сентября, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что новые заявления Вашингтона о передаче дальнобойных ракет Украине могут иметь последствия для российско-американских переговоров.

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о поставках Tomahawk Киеву, призвал не считать ракеты панацеей для украинской армии. Он считает, что вооружение не сможет изменить ход специальной военной операции для украинской стороны.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

