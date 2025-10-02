Нашли выход: в Кубке России определилась половина участников плей-офф

По итогам предпоследнего пятого тура группового этапа Кубка России определилось еще несколько участников плей-офф «Пути РПЛ». К уже вышедшим туда петербургскому «Зениту», «Краснодару» и махачкалинскому «Динамо» добавились «Оренбург», московские «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

Группа А

Петербургский «Зенит» выиграл первые четыре матча в группе, и этого оказалось достаточно, чтобы досрочно обеспечить себе первое место. Поэтому на выездной матч против казанского «Рубина» вышел второй состав сине-бело-голубых. Но это не помешало им выиграть. В самом начале матча Лусиано Гонду открыл счет, и это минимальное преимущество клуба из Северной столицы сохранилось до самого конца — 1:0.

Этот результат дал хорошие шансы пройти в плей-офф «Пути РПЛ» участникам второго матча группы. Грозненский «Ахмат» с приходом Станислава Черчесова на пост главного тренера не проиграл ни одного матча в чемпионате — эта серия составляет уже семь встреч подряд. Но в Кубке ему не удалось улучшить результат. Впрочем, возможно, цели кровь из носу проходить дальше у чеченского клуба и не было, судя по тому, что он играл большинство матчей не основным составом.

Это привело к поражению и в прошедшем домашнем матче от «Оренбурга». Счет был равным больше часа, но на 70-й минуте Станислав Поройков сумел поразить ворота грозненцев. В итоге его команда победила со счетом 1:0. Это позволило «Оренбургу» за тур до финиша обеспечить себе второе место в группе и выход в плей-офф «Пути РПЛ».

Теперь единственная интрига в этом квартете на последний тур — борьба за третье место и попадание в плей-офф «Пути регионов». Всё решится в Казани, где «Рубин» примет «Ахмат». Пока клуб из столицы Татарстана идет выше, опережая соперника на одно очко.

— Видно, что «Зенит» был более раскрепощенным на поле, поскольку на игроков не давил результат, зато их мотивировала возможность показать, что зря им не доверяют в чемпионате, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер петербургского клуба Анатолий Бышовец. — В свою очередь у «Рубина» ближайший резерв хуже, чем у «Зенита». И разница в уровне игроков сказалась. Один Лусиано Гонду, который еще в прошлом сезоне был в основе и регулярно забивал, чего стоит. Можно еще отметить Евгения Латышонка, целый год бывшего основным вратарем команды и лишь минувшим летом проигравшего конкуренцию Денису Адамову. Качество этих игроков и сказалось в матче в Казани. Поэтому логично, что «Зенит» доминирует в группе, а «Оренбург» закономерно второй, так как выиграл или сыграл вничью в очных встречах с «Рубином» и «Ахматом».

Группа B

В этой группе после четырех туров ситуация была крайне запутана — пожалуй, лишь последнее место «Сочи» не вызывало больших вопросов. А в остальном даже лидирующий «Краснодар» не мог гарантировать себе выход в плей-офф «Пути РПЛ».

И у него могли возникнуть проблемы по итогам матча с московским «Динамо», где обе команды выпустили не всех основных игроков. Впрочем, «Краснодар» проделал более широкую ротацию, поэтому ему было сложнее создавать моменты впереди. Нельзя было говорить о том превосходстве, которое «быки» показали летом в выездной игре первого круга группового этапа, разгромив бело-голубых со счетом 4:0.

Теперь всё было гораздо сложнее. Тем не менее матч обошелся без забитых голов в основное время. А в серии пенальти победил «Краснодар» — 4:2. И обеспечил себе первое место в группе, избежав встречи с «Зенитом» — именно с командами группы А в первом раунде плей-офф «Пути РПЛ» придется играть победителям группы B. Таким образом, южный клуб попадает в четвертьфинале на «Оренбург».

С «Зенитом» сыграет либо московское «Динамо», либо самарские «Крылья Советов». Они решат судьбу второго места на домашнем поле бело-голубых 22 октября в последнем туре группового этапа. После того как «Крылья» сыграли дома с «Сочи» вничью в основное время (3:3) и выиграли по пенальти (5:4), они сравнялись по очкам с «Динамо». И теперь выше финиширует победитель очной встречи.

— «Краснодар» по делу обеспечил себе первое место в группе, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Его резерв хорошо проявил себя в большинстве матчей, а те ребята из основы, которые усиливали команду в кубковых матчах, помогли добиться результата в тяжелых ситуациях вроде последней игры с «Динамо». У «Краснодара» лучше поставлена игра: что основа, что запас четко понимают требования тренера. И им легче перестроиться в момент ротации. В свою очередь «Динамо» очень тяжело стартовало как в чемпионате, так и в Кубке. В последнее время оно вроде бы прибавило, но провалы лета вроде домашнего разгрома от «Краснодара» привели к тому, что теперь им нужно решать вопрос со вторым местом в очной встрече с «Крыльями».

Группа С

«Спартак», к удивлению многих, подходит к последнему туру группового этапа лишь на втором месте. Он уступает махачкалинскому «Динамо», бюджет которого в разы меньше, чем у красно-белых. Более того, в среду по итогам выездного матча с «Пари Нижний Новгород» подопечные Деяна Станковича могли вообще лишиться шансов на лидерство в группе.

Нижегородцы провели, возможно, свой лучший матч в сезоне и как минимум заслуживали ничейного результата и серии пенальти. Но им постоянно не везло. В первом тайме подопечные Алексея Шпилевского забили первыми, но судья не засчитал гол, так как при просмотре ВАР увидел перед результативной атакой хозяев нарушение правил их игрока в своей штрафной. В результате вместо гола «Пари НН» получил пенальти, с которого Ливай Гарсия открыл счет.

Через 10 минут Хуан Босельи со штрафного сравнял. Большую часть матча нижегородцы играли на равных со «Спартаком». Но подсели ближе к концу встречи. Это привело к удалению Свена Карича на 83-й минуте за вторую желтую карточку. А на самой последней компенсированной минуте Жедсон Фернандеш все-таки забил победный гол и принес «Спартаку» три очка.

— Первый тайм сыграли хорошо, второй, к сожалению, не очень, — заявил «Известиям» генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев. — «Спартак» сделал ряд замен, и игра перевернулась. Удаление тоже повлияло на итоговый результат.

Теперь красно-белые отстают на один балл от махачкалинского «Динамо», которому в четверг играть дома с «Ростовом». Если дагестанский коллектив победит в основное время, то обеспечит себе первое место в группе. «Спартак», между тем, уже точно не упустит вторую строчку.

Группа D

Победитель московского дерби «Локомотива» и ЦСКА должен был обеспечить себе выход в плей-офф «Пути РПЛ». Команды, как обычно, провели ротацию состава на Кубок, но при этом армейцы выпустили несколько твердых игроков основы — среди таких можно назвать Мойзеса, Милана Гайича и Матвея Кисляка. С учетом того что вратарь Владислав Тороп уже приучил нас к успешным кубковым матчам, а защитник Матвей Лукин еще недавно был в основе на играх чемпионата, армейцы считались фаворитами.

Тем не менее «Локо» сумел добиться ничейного результата в основное время (0:0), но проиграл в серии пенальти (2:4). Параллельно в этой группе калининградская «Балтика» разгромила дома тольяттинский «Акрон», что обеспечило двум московским клубам первые два места и выход в плей-офф «Пути РПЛ».

— Получилась довольно яркая боевая игра, — сказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Мне не понравилось только большое количество брака в передачах в исполнении обеих команд, особенно «железнодорожников» — у них тренерский штаб никак не решит эту проблему. В целом же равная игра и заслуженная ничья, ну а серия пенальти — это лотерея, в которой в этот раз больше повезло ЦСКА.

Напомним, в плей-офф «Пути РПЛ» выходят первые две команды каждой из четырех групп. Команды, занявшие третьи места, попадают в другую сетку турнира «Пути регионов», где выступают представители первой и второй лиг. Последний тур группового этапа «Пути РПЛ» пройдет 21–23 октября.