«У «Спартака» есть шансы на чемпионство — важно, как он их использует»

На этой неделе состоялись матчи 1/32 финала «Пути регионов» Кубка России по футболу. На этой стадии вылетели последние представители медиалиги, которые еще никогда не проходили дальше и не обыгрывали представителей первой лиги (ФНЛ-1), вступивших в борьбу за трофей в этом раунде. В четверг близка к историческому успеху была медийная команда «Амкал», лишь на последних минутах основного времени проигравшая в подмосковном Красногорске красноярскому «Енисею» (1:2).

В интервью «Известиям» полузащитник сибирского клуба Вячеслав Кротов объяснил, в чем сложность игры с медиаклубами, оценил перспективы «Спартака», в составе которого выступал в середине 2010-х, а также рассказал, почему «Енисей» провалил старт сезона в первой лиге — команда идет на 14-м месте, имея отрыв всего в два очка от зоны вылета во вторую лигу.

— За счет чего «Амкал» сумел так далеко пройти в Кубке и даже вам создать проблемы?

— Это хороший противник, который заслуженно прошел несколько стадий Кубка России и нам создал немало проблем. Тем более в «Амкале» собралось немало квалифицированных футболистов, недавно выступавших на профессиональном футболе. Леон Сабуа, к примеру, всего пару лет назад становился чемпионом Армении в составе «Урарту» и был признан лучшим игроком года в стране. С некоторыми из «Амкала» я еще играл — либо в одной команде, либо выходил на поле против них. С кем-то вообще еще по школе пересекался. В общем, собрались ребята с опытом игры на достаточно хорошем уровне, поэтому «Амкал» был так хорош в Кубке.

— То, что команды медиалиги не первый год обыгрывают представителей второй лиги и на равных играют с клубами первой лиги, говорит о прогрессе медиафутбола или деградации низших дивизионов профессионального футбола?

— Прогрессирует медиалига. Хороший уровень футболистов, высокая мотивация. Плюс в играх против команд ФНЛ всё-таки набираются опыта те ребята, которые не особо поиграли на профессиональном уровне. Поэтому с каждым годом они всё лучше и лучше показывают себя в Кубке.

— За два дня до вашего матча с «Амкалом» в том же Красногорске другая медиакоманда, «Броук Бойз», проиграла выступающему в первой лиге саратовскому «Соколу». Ваш бывший партнер по «Спартаку» Павел Яковлев раскритиковал соперника за примитивный футбол с борьбой и длинными забросами — мол, неправильно представителю ФНЛ так играть против полулюбителей из медиалиги. Вы разделяете такую точку зрения?

— Не знаю. Паша сам недавно играл в первой лиге и знает, как непросто там добывать победы. У каждого свой стиль футбола. Кто-то играет в силовой футбол с дальними забросами и борьбой, кто-то пытается через пас атаковать, как этого хочет Яковлев. Саратов предпочитает первый вариант. Мы стараемся играть не только через длинный пас, но через контроль мяча — такие требования Андрея Валерьевича (Тихонова, главного тренера «Енисея». — «Известия»). У всех разная игра и разное видение того, какой футбол надо показывать.

— Вы допускаете, что поиграете в медиалиге, когда решите заканчивать с профессиональным футболом?

— Да, такое вполне возможно. Я слежу за медиалигой, подписан на многие связанные с ней каналы. Мне нравится, как она развивается. Есть там прикольные правила игры вроде красного мяча и введения мяча из аута ногой.

— Как оцените выступление «Енисея» в нынешнем сезоне в первой лиге?

— Старт не задался, мы находимся не на том месте, на котором хотели. Но уверен, что можем дальше улучшить свои позиции. «Енисей» — клуб с хорошей историей, многочисленными болельщиками. И нам надо начинать регулярно набирать очки, подниматься вверх в таблице. Я считаю, что нынешнее 14-е место — не наше.

— Тяжелый сейчас турнир в первой лиге?

— Непросто в нем играть и набирать очки. Много команд сейчас вверху, от которых не все этого ожидали. Сами посмотрите — «Спартак» (Кострома) лидирует, «Челябинск» находится в зоне переходных матчей. А ведь эти клубы только вышли из второй лиги.

— У них есть шансы пробиться в РПЛ? Кого вообще видите фаворитами в борьбе за попадание туда?

— «Урал» точно будет до последнего претендовать на это. «Ротор» неплохо играет сейчас и может тоже побороться за первые два места. «Факел» однозначный кандидат на выход в РПЛ. Кострому тоже не стал бы сбрасывать со счетов — тот футбол, который она показывает, может ей помочь задержаться вверху таблицы. В принципе у всех есть шансы, но я назвал тех, кто первым приходит на ум.

— «Енисей» способен побороться за выход в РПЛ? Или уже слишком много упущено на старте?

— Мы будем стараться выигрывать как можно больше, подняться наверх и догнать лидеров.

— Еще два с половиной года назад вы играли в РПЛ за «Пари Нижний Новгород». С тех пор в первой лиге с какими бытовыми трудностями в первую очередь столкнулись?

— В бытовом плане одна из главных проблем — это перелеты. Мы в основном летаем с пересадками через Москву.

— Как вам нынешний «Спартак»? Он способен стать чемпионом под руководством Деяна Станковича?

— Почему нет? Шансы всегда есть. А как они их используют — другой вопрос.

— Удивило то, как много средств потратил «Спартак» на трансферы за 2025 год? Ни при одном из предыдущих главных тренеров столько не тратили.

— Люди хотят стать чемпионами. Поэтому бросают все силы, в том числе финансовые, чтобы усилить состав и побороться за золото.