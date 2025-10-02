«Все значимые турниры должны проводиться по нокаут-системе»

Шахматам нужен единый контроль в классику, а главные турниры в календаре ФИДЕ должны проводиться по нокаут-системе. Такое мнение в интервью «Известиям» и СЭ высказал двукратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира по блицу Владислав Артемьев. Начали же мы разговор с Суперфинала, который на этой неделе стартует в Москве.

Замечательно, что люди из народа будут играть в турнире претендентов

— Помню, мы общались несколько месяцев назад и вы говорили, что, скорее всего, пропустите Суперфинал.

— Да, сначала отказался, но потом принял решение сыграть.

— Сыграло свою роль, что турнир перенесли из Дербента в Москву?

— Тут несколько факторов. Подумал, что образовалось много свободного времени. Плюс интересный состав и, конечно, локация. Если бы турнир был не в Москве, то, вероятно, пропустил бы его.

— Еще никто не выигрывал чемпионат России три года подряд. Можете войти в историю.

— Не хочется загадывать. Конкуренция будет серьезной, защитить титул — непростая задача.

— В турнире примут участия наши молодые топы — Иван Землянский, Савва Ветохин и Артем Усков. С кем из них интереснее всего будет сыграть?

— Я со всеми из этой тройки уже успел сыграть. Ребята очень сильные в шахматном плане, особенно Ваня Землянский. Мне кажется, что у него огромный потенциал. Если всё будет складываться хорошо, он может очень высоко подняться и стать элитным гроссмейстером. Мне лично интересно будет побороться с этой троицей в Суперфинале. Считаю, что в ФШР приняли верное решение, что поощрили ребят за победу на Олимпиаде U-16. Для них это опыт и хорошая мотивация. На мой взгляд, это лучше, чем пустить в турнир кого-то по рейтингу.

— В сентябре вы неудачно сыграли на «Большой швейцарке».

— Очень тяжелый турнир. По сути у меня и не было шансов на хорошее выступление. Да, мог сыграть получше, но вряд ли бы получилось побороться за высокие места. Формат мне не очень подходит. Затяжной контроль времени, в каждой партии надо выкладываться по максимуму. Была необходима колоссальная концентрация и подготовка. Те люди, которые попали в топ-2, заслуживают большого уважения. Конкуренция была очень высокая. Были почти все топы плюс все молодые таланты из Индии и других стран.

— Удивлены второму месту немецкого гроссмейстера Маттиаса Блюбаума?

— Блюбаум — сильный гроссмейстер. Уже пять-шесть лет у него рейтинг 2650+ в классику. При этом понятно, что его второе место — это стечение обстоятельств. В турнире было 20–25 игроков, которые объективно сильнее Маттиаса. Плюс в партии с Винсентом Кеймером (в предпоследнем туре) ему сильно повезло. Винсент зевнул пешку в технически выигранном эндшпиле. Но так сошлись звезды, молодец. Лично я рад за него. Замечательно, что люди из народа будут играть в турнире претендентов. Это изюминка.

— На турнире претендентов немец будет явным аутсайдером? Как Ниджат Абасов в Торонто-2024?

— Скажу так: шансов на итоговую победу у него очень мало. Но для него это будет турнир всей жизни, желаю ему удачи.

Карлсен — легенда

— В июле вы попали в топ-8 на чемпионате мира по киберспорту в Эр-Рияде (Esports World Cup 2025), где впервые были представлены шахматы. Как ощущения от турнира?

— Начиная с этого года шахматы прочно входят в киберспортивную программу. Когда впервые узнал об этой истории, то был удивлен. Казалось, что у шахмат своя дорога. Все-таки в киберспорте многое решает скорость, геймерские навыки. Но для шахмат это хорошая возможность. Ни для кого не секрет, что у киберспорта большие финансовые возможности. Плюс сильная медийная составляющая. Для киберспорта это тоже удачная коллаборация. На мой взгляд, у шахмат очень хорошая репутация в обществе. Так что получилось взаимовыгодное сотрудничество.

— А если вспомнить сам турнир, то что-то удивило?

— Было необычно в плане медиа. Фотосессии, многочисленные интервью, даже перед игрой нас снимали, когда мы садились в трансфер. Медийка у них идеально отработана.

— Обидно, что попали в одну группу с Яном Непомнящим и Андреем Есипенко?

— Это спорт. Да, было немного неприятно. Предпочел бы оказаться в другой группе. В международных турнирах со своими соотечественниками по возможности лучше не играть.

— Турнир прогнозируемо выиграл Магнус Карлсен.

— Он стабильно первый, тут не поспоришь. Легенда. Колоссальный опыт и уровень игры.

— После суперфинала отправитесь на Кубок мира?

— Да. Сейчас оформляют визу в Индию. Надеюсь, всё будет хорошо.

— Как вам нокаут-система?

— Мне лично нокаут очень нравится. Я бы голосовал за то, чтобы этот формат был как можно чаще. Он интереснее, чем «швейцарка» и тем более чем круговые турниры. Круговики часто получаются скучные. Так как у игроков нет большой мотивации, за исключение двух-трех человек. Нокаут же подстегивает бороться с самого начала, потому что одно поражение может привести к вылету. Это очень зрелищно, особенно с точки зрения любителей шахмат.

— То есть вы за то, чтобы все турниры календаря ФИДЕ проводились по нокаут-системе?

— По крайней мере, все значимые турниры. С этим проще было бы выходить на телевидение, делать трансляции. Потому что во многих видах спорта есть результат здесь и сейчас. Начинается футбольный матч, и все знают, что через 1,5 часа будет результат. В круговом турнире непонятно что будет через 10 дней. Как правило большинство болельщиков смотрят только два последних тура.

Много турниров по нокаут-системе поможет развитию шахмат. Понятно, что хочется сохранять традиции. Если копнуть историю, то почти все ключевые турниры проводились по круговой системе. Но нужно двигаться в ногу со временем, находить баланс, чтобы быть интересными для нового поколения.

— В последние дни многие активно обсуждают, что ФИДЕ скорректировала рейтинги по рапиду и блицу, убрав из обсчета партии элитных гроссмейстеров с низкорейтинговыми оппонентами. Ряд шахматистов потерял много пунктов рейтинга. Вас это коснулось?

— Меня это совсем чуть-чуть затронуло. Отняли три-четыре пункта, но не критично. В целом сейчас очень сложно следить за правилами, они очень часто меняются. Это не очень хорошо. Особенно если говорить про контроли.

С удовольствием приеду в сборную, было бы странно сказать что-то другое

— Могли бы поподробнее об этом?

— Шахматам нужен единый контроль в классику. Сейчас же идет непонятный разброс. В турнире претендентов один контроль, на Кубке мира — другой, на матче за корону — третий. Понятно, что под всё можно подстроиться, но зачем создается такая путаница? Введение единого контроля стало бы важным шагом и для игроков, и для зрителей.

— Что думаете о контроле времени «45 + 10», который был опробован на ряде турниров.

— Мне нравится это контроль, так как можно провести две партии в день, что оптимально. Это упростит жизнь для организаторов и будет привлекательнее для зрителей. Проще следить за турниром на протяжении пяти дней, чем 10–11. Игрокам тоже будет намного комфортнее. Сейчас у всех идет очень большая ставка на дебют, и это отнимает много энергии. Заметил, что если партия затягивается, то люди стали в целом играть хуже (из-за большой нагрузки в плане подготовки). Думаю «45 + 10» — вариант, который заслуживает того, чтобы его стали вводить на турнирах высокого уровня.

— ЧМ по рапиду и блицу, который в этом году пройдет в Катаре, входит в ваши планы?

— Пока не думал об этом, так как до события еще несколько месяцев, но мне хочется поехать в Катар. В прошлом году пропустил ЧМ в Нью-Йорке, в этот раз будет проще в плане логистики и визы. Еще планирую сыграть в Global Chess League, которая в этом году пройдет в Индии. Я должен был играть этот турнир и в прошлом году, но получил британскую визу на две недели позже.

— Женская национальная сборная сыграете на командном ЧМ в Линаресе в декабре. Решение по мужской сборной будет приниматься в декабре. Хотелось бы возобновить выступления за сборную?

— Тут сначала надо, чтобы нас допустили. Затем, чтобы меня пригласили в команду. Если это случится, то я с удовольствием приеду. Было бы странно сказать что-то другое. Думаю, что для большинства игроков представлять свою страну — это большая честь. Мне всегда было приятно играть за сборную. Хотелось бы, конечно, делать это с гимном и флагом. Так что будем ждать новостей. Какие-то прогнозы давать сложно, мир сейчас крайне нестабильный.

— Пошли разговоры о массовом отстранении спортсменов из Израиля.

— Читал разные мнения на этот счет. Мне бы хотелось, чтобы хотя бы в спорте был мир и спортсмены со всех стран имели равные возможности.