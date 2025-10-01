Реклама
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

В России отменили прокат фильма — победителя в Каннах «Простая случайность»

Фото: arte France Cinéma
Кинокартина «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи, ставшая победителем Каннского кинофестиваля и получившая Золотую пальмовую ветвь, не была допущена к прокату в России. Об этом 1 октября сообщили в кинокомпании «Русский репортаж».

«Простой случайности» Джафара Панахи, фильму — лауреату «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и официальному претенденту на «Оскар» от Франции, отказано в выдаче прокатного удостоверения», — написали в Telegram-канале кинокомпании.

Отмечается, что картина должна была выйти в России 30 октября.

«Спрос на отечественные фильмы увеличился вдвое»
Министр культуры России Ольга Любимова — о динамике посещаемости кинотеатров, съемках «Черного шелка» и сотрудничестве с Китаем

Министр Культуры РФ Ольга Любимова во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 12 сентября отметила, что в стране прорабатывается возможность сохранить долю российского кино. Кроме того, она указала на необходимость поддержки российского кинопроизводства, пока зарубежные студии не вернулись в Россию. Министр также подчеркнула, что интерес граждан страны к российскому кино возрос с 2021 года.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

