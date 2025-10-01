В России отменили прокат фильма — победителя в Каннах «Простая случайность»
Кинокартина «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи, ставшая победителем Каннского кинофестиваля и получившая Золотую пальмовую ветвь, не была допущена к прокату в России. Об этом 1 октября сообщили в кинокомпании «Русский репортаж».
«Простой случайности» Джафара Панахи, фильму — лауреату «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и официальному претенденту на «Оскар» от Франции, отказано в выдаче прокатного удостоверения», — написали в Telegram-канале кинокомпании.
Отмечается, что картина должна была выйти в России 30 октября.
Министр Культуры РФ Ольга Любимова во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 12 сентября отметила, что в стране прорабатывается возможность сохранить долю российского кино. Кроме того, она указала на необходимость поддержки российского кинопроизводства, пока зарубежные студии не вернулись в Россию. Министр также подчеркнула, что интерес граждан страны к российскому кино возрос с 2021 года.
