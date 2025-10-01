Адвокат Марины Таубер предрек четыре сложных года для молдавской оппозиции

Молдавская оппозиция столкнется с трудными четырьмя годами после приговора исполнительному секретарю исполкома оппозиционного блока «Победа» Марины Таубер к 7,5 года тюремного заключения. Об этом 1 октября сообщил «Известиям» ее адвокат Сергей Морару.

«Все прекрасно понимаем, что ни Марина Таубер, ни [глава Гагаузской автономии] Евгения Гуцул, ни остальные члены партии «Шор» не финансировали эту партию. Никогда», — рассказал он.

Он отметил, что прокуроры и судьи выдвигали выдуманные версии, на основании которых суды принимали приговоры. В частности, несмотря на опровержение свидетелей и отсутствие фактов, суд продолжал следовать версии обвинения. Также адвокат отметил, что в процессе не было проведено экономической экспертизы, которая могла бы доказать несоответствие заявленных прокурором сумм действительности.

Адвокат добавил, что в деле Таубер и Гуцул были отклонены запросы на проведение экспертиз, которые могли бы подтвердить ошибки в расчетах, представленных прокурором.

Ранее в этот день судом в Кишиневе был вынесен приговор Таубер по делу о якобы финансировании партии «Шор», приговорив ее к семи годам шести месяцам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа. Кроме того, суд запретил ей на протяжении пяти лет заниматься государственной и общественной деятельностью. Впоследствии адвокат рассказал, что приговор Таубер будет оспорен в вышестоящей инстанции.

Лидер блока «Победа» Илан Шор назвал судебный приговор Таубер личной местью со стороны президента Молдавии Майи Санду. Он считает Таубер ярким политиком, которая многое сделала для улучшения жизни молдован.

