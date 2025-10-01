Реклама
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца
Адвокат Марины Таубер предрек четыре сложных года для молдавской оппозиции

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Молдавская оппозиция столкнется с трудными четырьмя годами после приговора исполнительному секретарю исполкома оппозиционного блока «Победа» Марины Таубер к 7,5 года тюремного заключения. Об этом 1 октября сообщил «Известиям» ее адвокат Сергей Морару.

«Все прекрасно понимаем, что ни Марина Таубер, ни [глава Гагаузской автономии] Евгения Гуцул, ни остальные члены партии «Шор» не финансировали эту партию. Никогда», — рассказал он.

Он отметил, что прокуроры и судьи выдвигали выдуманные версии, на основании которых суды принимали приговоры. В частности, несмотря на опровержение свидетелей и отсутствие фактов, суд продолжал следовать версии обвинения. Также адвокат отметил, что в процессе не было проведено экономической экспертизы, которая могла бы доказать несоответствие заявленных прокурором сумм действительности.

Адвокат добавил, что в деле Таубер и Гуцул были отклонены запросы на проведение экспертиз, которые могли бы подтвердить ошибки в расчетах, представленных прокурором.

Грубые подсчеты: оппозиция призвала к массовым протестам после выборов в Молдавии
Как правящая партия обеспечила себе 50,2% голосов и скажется ли это на нынешнем внеблоковом статусе страны

Ранее в этот день судом в Кишиневе был вынесен приговор Таубер по делу о якобы финансировании партии «Шор», приговорив ее к семи годам шести месяцам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа. Кроме того, суд запретил ей на протяжении пяти лет заниматься государственной и общественной деятельностью. Впоследствии адвокат рассказал, что приговор Таубер будет оспорен в вышестоящей инстанции.

Лидер блока «Победа» Илан Шор назвал судебный приговор Таубер личной местью со стороны президента Молдавии Майи Санду. Он считает Таубер ярким политиком, которая многое сделала для улучшения жизни молдован.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

