В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству

В Государственной думе (ГД) предложили изымать пустующие жилые помещения и передавать их государству. Пакет документов 1 октября внесен в базу законопроектов нижней палаты парламента.

Группа сенаторов совместно с депутатом Александром Якубовским разработала законопроект, предлагающий закрепить в Жилищном кодексе возможность признания квартиры пустующей, в случае если владелец не выполняет свои обязанности по ее содержанию.

«При этом решение о признании жилого помещения в многоквартирном доме пустующим будет приниматься комиссией, созданной органом местного самоуправления в порядке, определенном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления», — говорится в пояснительной записке.

Необходимость принятия законопроекта депутаты объясняют тем, что собственники перестают содержать пустующее жилье, что приводит к нарушению функционирования общедомовых систем, наблюдается перемерзание систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, особенно в зимнее время.

Более того, в случае проникновения в заброшенные квартиры посторонних лиц в результате совершения ими противоправных деяний может быть причинен вред другим гражданам, отмечают в пояснительной записке.

