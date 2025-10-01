Вице-президент НАС Шапарин оценил список одобренных авто для такси

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин 1 октября прокомментировал новый список автомобилей, одобренных для работы в службе такси в России, и отметил, что его внедрение может повлиять на рынок такси в стране.

По словам Шапарина, утвержденный список ограничивает выбор автопарков, предлагая в основном автомобили отечественного производства.

«Что отрасль получает в конечном итоге? Выбор из нескольких моделей «Автоваза» и «Москвич-3» для класса «Эконом», Москвич 6 и Москвич 8 для класса «Комфорт +». Понятно, что такие жесткие ограничения приведут к тектоническим сдвигам на рынке такси», — написал он в Telegram-канале.

Шапарин добавил, что не все автопарки в России будут переходить на машины из утвержденного списка и многие транспортные средства, еще имеющие лицензию, продолжат работать до последнего. В то же время, часть автопарков может полностью выйти с рынка пассажирских перевозок из-за новых требований.

Ранее в этот же день Минпромторг РФ опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, который заработает с марта 2026 года. Под критерии закона подходят более 20 моделей шести российских брендов.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ