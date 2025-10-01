Реклама
Шесть человек спасли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Шесть человек были спасены в ходе тушения пожара в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по столице сообщает в среду, 1 октября.

Возгорание произошло на улице Профсоюзная в квартире на седьмом этаже многоэтажного жилого дома.

«Помещения самостоятельно покинули 15 человек. С вышележащих этажей и из соседней квартиры огнеборцы спасли шесть человек. Они переданы медикам для осмотра», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что пожар ликвидировали 26 специалистов и семь единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее в этот день пожарные спасли двух человек при возгорании в квартире на 15-м этаже жилого дома на улице Академика Арцимовича, сообщает «Москва 24».

В этот же день в столичном районе Строгино женщина решила отомстить бывшему возлюбленному. Она разбила ему машину, сломала счетчик и подожгла дверь съемной квартиры, сообщает 360.ru.

28 сентября в Москве произошел пожар в административном трехэтажном здании, из-за чего произошло обрушение кровли. Уточнялось, что возгорание зафиксировали на улице 9 Мая, дом 8. Для устранения пожара было привлечено порядка 50 человек и 16 единиц техники.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

