В Москве произошел пожар с обрушением кровли здания
В Москве произошел пожар в административном трехэтажном здании, из-за чего произошло обрушение кровли. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России.
«В Главное управление МЧС России по <…> Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 9 Мая, дом 8», — говорится в сообщении.
Согласно предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Для устранения возгорания было привлечено порядка 50 человек и 16 единиц техники.
26 сентября сообщалось, что один человек погиб и еще четыре пострадали в результате пожара в общежитии, которое находится в Сланцах Ленинградской области. Площадь возгорания составила 4 кв. м. Пожар удалось устранить силами прибывших на место пожарно-спасательных подразделений.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ