В Берлине задержаны трое планировавших теракты участников ХАМАС

В Берлине задержаны трое предполагаемых участников палестинского движения ХАМАС, которые планировали совершить теракты против учреждений Израиля в Германии. Об этом 1 октября говорится в заявлении генпрокуратуры ФРГ.

«Федеральная прокуратура сегодня (1 октября 2025 года) арестовала гражданина Германии Абеда Аль Г., уроженца Ливана Ваэля Ф. М. и гражданина Германии Ахмада И.», — указано на сайте ведомства.

Отмечается, что задержанные являются «иностранными агентами организации» ХАМАС. С лета 2025 года они закупали в ФРГ оружие и боеприпасы, с помощью которого намеревались провести теракты в отношении израильских или еврейских организаций в Германии.

«В ходе сегодняшних арестов было обнаружено различное оружие, включая автомат АК-47 и несколько пистолетов, а также значительное количество боеприпасов», — сообщила прокуратура.

Членам ХАМАС предъявлены обвинения по статьям УК Германии об «Участии в иностранной террористической организации», а также «Подготовке тяжкого акта насилия, создающего угрозу государству». В четверг, 2 октября, фигуранты должны предстать перед судом.

Немецкая газета Tagesschau 27 сентября сообщила, что в Берлине более 60 тыс. человек вышли на демонстрацию против конфликта в секторе Газа. Пресс-секретарь полиции отметила, что протесты прошли мирно, но в архивах есть записи об арестах за порчу имущества — активисты рисовали свои лозунги на улицах.

Массовые протесты под лозунгом «Заблокируем всё» с 10 сентября проходили во многих городах Франции. По оценкам МВД, на улицы вышло около 200 тыс. демонстрантов. В Марселе митингующие заблокировали доступ к оборонному предприятию Eurolinks, которое поставляло вооружение для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

