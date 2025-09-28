Реклама
В Германии на демонстрацию против конфликта в Газе вышли более 60 тыс. человек

Фото: REUTERS/Christian Mang
В Берлине более 60 тыс. человек вышли на демонстрацию против конфликта в секторе Газа. Об этом 27 сентября сообщила немецкая газета Tagesschau.

«Под девизом «Всё внимание на Газу» десятки тысяч людей вышли на демонстрацию в Берлине. <...> В городе есть препятствия для движения транспорта, дежурит полиция с большим контингентом», — говорится в материале.

По информации издания, организаторы демонстрации говорили о более чем 100 тыс. человек. Однако полиция оценила их число примерно в 60 тыс. При этом пресс-секретарь полиции отметила, что протесты прошли мирно, но в архивах есть записи об арестах за порчу имущества — активисты рисовали свои лозунги на улицах.

Подавление Газы: сколько времени может занять операция Израиля против ХАМАС
По оценкам военных, в городе им противостоят несколько тысяч боевиков

Протесты в Нью-Йорке в поддержку жителей сектора Газа 26 сентября возобновились после выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Кадры 27 сентября опубликовали «Известия». Журналистка Евгения Власова сказала, что министр в ходе своей речи призвал «закончить дело», что вызвало несогласие и среди собравшихся на заседании, часть из которых предпочла покинуть зал, не дождавшись завершения доклада.

