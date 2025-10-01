Реклама
В Заполярье запущен уникальный проект спутниковой связи

0
EN
Фото: «Триколор»
«Триколор» запускает новое B2O-направление по внедрению спутниковой связи для операторов, в том числе в удаленных регионах. Пилот проекта реализован в поселке Несь — жители Заполярья получили мобильную связь благодаря сотрудничеству «Триколор» и «Билайн».

Компания «Триколор» официально запускает новое стратегическое направление B2O (Business-to-Operator) — решение, призванное помогать телеком-операторам разворачивать мобильную связь там, где по объективным причинам невозможно или экономически нецелесообразно строить традиционную инфраструктуру. Спутниковый канал связи, предоставленный «Триколор», позволяет передавать трафик в реальном времени, обеспечивая надежное соединение. Это стало важным шагом в реализации программы цифровому включению отдаленных территорий России.

Пилотом стал проект в поселке Несь Заполярного района Ненецкого автономного округа. Благодаря использованию спутникового канала связи от «Триколор» жители поселка, расположенного за полярным кругом, впервые получили стабильную мобильную связь и доступ в интернет.

«Наш проект в Неси демонстрирует, что современные технологии спутниковой связи способны обеспечить надежное покрытие там, где традиционная инфраструктура недоступна или не способна обеспечить стабильную работу. Наша миссия — делать связь доступной для каждого, независимо от того, где он живет», — отметил Даниил Нирман, руководитель направления «Триколор Интернет».

«В селе Несь доступна как голосовая связь в диапазоне 2G, так и скоростной мобильный интернет 4G Билайна. Наши клиенты получили доступ к различным онлайн-сервисам для работы, учебы, развлечений и получения государственных услуг. Чтобы обеспечить надежной и качественной связью такие отдаленные и небольшие населенные пункты, мы используем разные технологии и решения, в том числе спутниковые каналы связи наших партнеров», — прокомментировал Артем Понкратов, руководитель службы по аренде сетевых ресурсов Билайна.

Реализация проекта стала возможной благодаря слаженной работе технических команд «Триколор» и «Билайн», а также поддержке местных властей. Теперь жители поселка Несь могут пользоваться мобильной связью для звонков, обмена сообщениями и выхода в интернет.

Ранее «Триколор» сообщал, что зона покрытия сервиса «Триколор Интернет» расширилась на базе космического аппарата «Экспресс-103» и обеспечивает мощный сигнал и устойчивую связь почти на всей территории России, включая Арктику.

