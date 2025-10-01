В Нью-Йорке произошло частичное обрушение жилой многоэтажки из-за взрыва газа

В Нью-Йорке произошел взрыв газа в жилом доме, что привело к частичному обрушению здания в районе Мотт-Хейвен. Об этом 1 октября сообщает телеканал CBS News.

«В высотном здании в Бронксе прогремел взрыв, в результате которого обрушилась боковая часть 20-этажного здания», — говорится в материале.

Инцидент произошел около 8:10 по местному времени (15:10 мск). По предварительным данным, взрыв мог произойти в шахте мусоросжигателя, вызвав структурные повреждения здания. Жилые квартиры напрямую не пострадали, сообщает издание.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и полицейские, а также сотрудники городских департаментов строительства и охраны окружающей среды.

По информации CBS News, пострадавших нет, жильцы были быстро эвакуированы.

Ранее, 12 августа, в результате взрыва на сталелитейном заводе U. S. Steel, расположенного к юго-востоку от Питтсбурга в США, погибли два человека, еще 10 пострадали. Уточняется, что взрыв произошел между двух коксовых батарей.

